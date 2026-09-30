Грязь вместо лекарств: ГБР раскрыло схему в сфере реабилитации спасателей ГСЧС (фото)

Сотрудники ГБР раскрыли схему растраты миллиона гривен на закупки для центра ГСЧС в Одессе, куда вместо лечебной грязи для реабилитации поставляли обычную грязь.

Государственное бюро расследований выяснило, что сотрудников ГСЧС, которые ежедневно спасают украинцев от последствий вражеских атак, могли "лечить" обычной грязью. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ГБР и Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, в Одессе лечебные грязи для реабилитационного центра "Одесский" ГСЧС оказались обычным илом, и за это из государственного бюджета было выплачено 1 млн грн.

В материалах ГБР говорится о закупке 24 тонн лечебной грязи, которую организовали исполняющая обязанности руководителя реабилитационного центра и старшая медицинская сестра совместно с представителями частных компаний. Её должны были использовать для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, а также в ходе медико-психологической реабилитации спасателей.

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В документах чиновницы указали, что реабилитационный центр получил товар надлежащего качества и в полном объеме. На самом же деле в учреждение завозили обычный ил из пруда, который не обладал никакими лечебными свойствами и не соответствовал требованиям тендера.

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Как, по данным следствия, действовала схема

Чтобы оформить поставку как соответствующую условиям закупки, фигуранты, по версии ГБР, составляли накладные и другие документы с ложными сведениями. На основании этих документов частной компании перечислили бюджетные средства.

Правоохранительные органы также заявили о признаках искусственной конкуренции в ходе проведения электронных торгов. В частности, документы и печати компании, победившей в закупке, хранились в одном офисе с документацией других фирм, которые формально выступали в качестве её конкурентов.

Таким образом, следствие проверяет не только факт поставки товара, не соответствующего условиям закупки, но и возможный сговор между представителями реабилитационного центра и частного бизнеса в ходе проведения тендера.

Подозрения и ответственность

На данный момент правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения четырём участникам схемы:

Должностным лицам реабилитационного центра (и. о. руководителя и старшей медсестре) инкриминируют пособничество в растрате имущества и служебный подлог (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Руководителю и менеджеру частной компании предъявлены подозрения в пособничестве в растрате имущества, а также в составлении и использовании поддельных документов.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура. В настоящее время ГБР принимает меры для полного возмещения ущерба, нанесенного государству.

Напомним, СБУ заявила о раскрытии преступной сети, к которой, по данным следствия, причастны бывший заместитель главы ГСЧС и его сообщники, готовившие теракты, поджоги и покушение на общественного активиста. Среди запланированных атак были взрыв возле ТЦК в Прикарпатье и подрыв строительного крана в Чернигове, падение которого могло привести к жертвам среди гражданского населения.

Также мы писали, что в начале августа 70 украинских спасателей отправились во Францию, чтобы помочь местным службам бороться с масштабными лесными пожарами. Во время переезда к месту работы французы встречали колонну украинских пожарных аплодисментами, словами поддержки и благодарности, в том числе на украинском языке.