Багнюка замість ліків: ДБР викрило схему на реабілітації рятувальників ДСНС (фото)

Працівники ДБР викрили схему розтрати мільйона гривень на закупівлі для центру ДСНС в Одесі, куди замість лікувальної грязі для реабілітації постачали звичайну багнюку.

Державне бюро розслідувань виявило, що працівників ДСНС, які щодня рятують українців від наслідків ворожих атак, могли "лікувати" звичайною багнюкою. Про це 30 вересня повідомили в пресслужбі ДБР та Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, в Одесі лікувальні грязі для реабілітаційного центру "Одеський" ДСНС виявилися звичайним мулом і за це з державного бюджету було оплачено 1 млн грн.

У матеріалах ДБР йдеться про закупівлю 24 тонн лікувальної грязі, яку організували виконувачка обов’язків керівника реабілітаційного центру та головна медична сестра спільно з представниками приватних компаній. Її мали використовувати для лікування захворювань опорно-рухового апарату та периферичної нервової системи, а також під час медико-психологічної реабілітації рятувальників.

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У документах посадовиці вказали, що реабілітаційний центр отримав товар належної якості та в повному обсязі. Насправді ж до установи завозили звичайний мул зі ставка, який не мав жодних лікувальних властивостей і не відповідав вимогам тендера.

Зразки речовини у виробничій ємності Прокуратура проводить слідчі дії на території підприємства Мішки з речовиною, яку перевіряють правоохоронці Правоохоронці оглядають ємність із лікувальною гряззю Правоохоронці перевіряють зразки грязі

Як, за даними слідства, працювала схема

Щоб оформити поставку як таку, що відповідає умовам закупівлі, фігуранти, за версією ДБР, складали накладні та інші документи з неправдивими відомостями. На підставі цих документів приватній компанії перерахували бюджетні кошти.

Правоохоронці також заявили про ознаки штучної конкуренції під час проведення електронних торгів. Зокрема, документи та печатки компанії, яка перемогла у закупівлі, зберігалися в одному офісі з документацією інших фірм, які формально виступали її конкурентами.

Таким чином, слідство перевіряє не лише факт постачання товару, який не відповідав умовам закупівлі, а й можливу змову між представниками реабілітаційного центру та приватного бізнесу під час проведення тендеру.

Підозри та відповідальність

Наразі правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми:

Посадовицям реабілітаційного центру (в. о. керівника та головній медсестрі) інкримінують пособництво в розтраті майна та службове підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). Керівнику та менеджеру приватної компанії висунули підозри у пособництві в розтраті майна, а також у складанні та використанні підроблених документів.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура. Наразі ДБР вживає заходів для повного відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, СБУ заявила про викриття злочинної мережі, до якої, за даними слідства, причетні ексзаступник голови ДСНС та його спільники, які готували теракти, підпали й замах на громадського активіста. Серед запланованих атак були вибух біля ТЦК на Прикарпатті та підрив будівельного крана у Чернігові, падіння якого могло спричинити жертви серед цивільних.

Також ми писали, що на початку серпня 70 українських рятувальників вирушили до Франції, щоб допомогти місцевим службам боротися з масштабними лісовими пожежами. Під час переїзду до місця роботи французи зустрічали колону українських вогнеборців оплесками, словами підтримки та подяки, зокрема українською мовою.