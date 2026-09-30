В Одессе полиция задержала пенсионера за расстрел военного прямо на дороге (фото)

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в громком убийстве 50-летнего военнослужащего, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили утром 30 сентября на Люстдорфской дороге.

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к жестокому убийству украинского военнослужащего. Преступление произошло утром 30 сентября прямо на проезжей части в Киевском районе города. Фигуранту уже официально сообщили о подозрении, и теперь ему грозит многолетнее заключение. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции Одесской области, тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями патрульные обнаружили во время планового дежурства посреди проезжей части. Рядом находился автомобиль Chevrolet.

Полиция на месте обнаружения тела погибшего мужчины Фото: Национальная полиция

После этого правоохранители начали розыскные мероприятия и установили личность мужчины, которого считают причастным к нападению со смертельным исходом. Им оказался мужчина пенсионного возраста, которого сразу же задержали в соответствии с процессуальным порядком.

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве Фото: Национальная полиция

В ходе первоочередных следственных действий следователи, оперативники уголовного розыска и криминалисты изъяли вещественные доказательства. Среди них — предположительное орудие преступления, стреляные гильзы и другие предметы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия. Изъятое направлено на экспертизу.

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. При наличии достаточных доказательств задержанному было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 1 статьи 115 — умышленное убийство;

— умышленное убийство; часть 1 статьи 263 — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время правоохранительные органы готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие также проверяет несколько версий и возможных мотивов убийства. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура.

Напомним, 26 сентября в Белгороде-Днестровском в Одесской области неизвестный напал на военнослужащего районного ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению. Мужчина нанёс военнослужащему ножевое ранение и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильное, а правоохранители начали поиски нападавшего.

Также мы сообщали, что в Одессе военнослужащего ТЦК, которого обвиняют в избиении 13-летнего подростка, ветераны и военные разыскали после распространения видео инцидента. По словам одесского журналиста Олега Хвощевского, мужчина извинился перед подростком, его родителями и присутствовавшими ветеранами. Тем временем полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и издевательств, а в Одесском областном ТЦК назначили служебную проверку.