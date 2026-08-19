В Одессе военный ТЦК избил подростка: ветераны заставили его извиниться перед парнем (видео)

В Одессе военнослужащий ТЦК, которого обвиняют в избиении 13-летнего мальчика, извинился перед подростком и его родителями. По словам одесского журналиста Олега Хвощевского, этого добились от него местные ветераны и военные после того, как в соцсетях распространили видео инцидента.

Как сообщил одесский общественный деятель и журналист Олег Хвощевский на своей странице в Facebook, ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны разыскали военнослужащего ТЦК, который фигурирует в видео с избиением несовершеннолетнего. По его словам, мужчина был вынужден извиниться перед самим парнем, его родителями, а также присутствовавшими ветеранами.

Кроме того, Хвощевский отметил, что представители ветеранского сообщества самостоятельно вмешались в ситуацию. Он также подчеркнул, что речь идет о людях, имеющих боевой опыт и участвовавших в защите Украины.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Хаджибейском районе Одессы несколько дней назад. После того как в соцсетях появились видеозаписи конфликта между военнослужащим ТЦК и 13-летним мальчиком, полиция возбудила уголовное дело.

Відео дня

На кадрах, опубликованных местными Telegram-каналами, видно, как мужчина в военной форме силой удерживает подростка, который заметно ниже его ростом. На видео мальчик просит мужчину убрать от него руки.

На другой записи мужчина прижимает несовершеннолетнего к автомобилю, дергает его за уши, наносит удары по лицу и держит за шею. Обстоятельства, при которых возник конфликт, а также причины действий военнослужащего в настоящее время устанавливаются.

В полиции сообщили, что видео правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Впоследствии полицейские установили личности обоих участников конфликта.

18 августа следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Украины — побои и истязания. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время ведётся досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия и выясняют обстоятельства конфликта. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Хаджибейская окружная прокуратура Одессы.

Стоит отметить, что в Одесском областном ТЦК и СП назначена служебная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины конфликта, а также личности лиц, запечатленных на видео. В ведомстве подчеркнули, что насилие и превышение полномочий в отношении граждан недопустимы, а в случае подтверждения вины военнослужащих их привлекут к ответственности.

Также Фокус писал, что в Прикарпатье 45-летний военнослужащий оказался в больнице после избиения в одном из районных ТЦК и СП — мужчина получил травму, из-за которой ему потребовалась операция. По данным ГБР, к избиению может быть причастен старший лейтенант ТЦК, который, по версии следствия, находился в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" подчинённого.