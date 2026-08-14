На Прикарпатье пьяный офицер ТЦК избил военного во время "воспитания": мужчина оказался в больнице

В больницу попал 45-летний военнослужащий после избиения в одном из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области. Из-за полученной травмы мужчине потребовалось оперативное вмешательство.

Как сообщает Государственное бюро расследований, сотрудники ведомства задержали старшего лейтенанта одного из районных ТЦК и СП, которого подозревают в превышении полномочий и применении физической силы в отношении подчиненного.

По данным следствия, инцидент произошел ночью. Офицер, занимавший должность заместителя начальника роты, прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в состоянии алкогольного опьянения. В это время 45-летний военнослужащий из Львова несла службу в наряде.

Следствие утверждает, что старший лейтенант решил "воспитать" солдата. Во время конфликта он унижал военнослужащего, демонстрировал своё превосходство и применил к нему физическую силу.

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В частности, в результате избиения военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного сочленения. Уже 13 августа около 05:00 мужчину доставили в больницу, после чего его направили в медицинское учреждение для проведения операции.

В Прикарпатье пьяный офицер ТЦК избил подчиненного во время "воспитания". Фото: ГБР

Следователи также установили, что офицер находился в состоянии алкогольного опьянения. На это указывают показания свидетелей и результаты медицинского освидетельствования, которые показали 0,69 промилле алкоголя.

Сотрудники ГБР допросили потерпевшего, свидетелей и очевидцев происшествия. Кроме того, они провели следственные эксперименты, изъяли документы о прохождении службы участниками инцидента и получили медицинские документы потерпевшего.

В итоге офицера задержали и сообщили ему о подозрении в превышении военным должностным лицом полномочий или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения. Речь идет о части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины.

По этой статье подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, ГБР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении офицера меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время ведётся досудебное расследование, и следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют детали конфликта.

Стоит отметить, что в Ивано-Франковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки пока не прокомментировали этот инцидент.

Ранее адвокат Полина Марченко рассказывала, что во время посещений ТЦК юристы могут сталкиваться с физическим насилием, в частности со случаями толчков и нанесения телесных повреждений. По её словам, из-за опасений мобилизации многие адвокаты-мужчины в настоящее время вообще избегают личных визитов в территориальные центры комплектования.

Кроме того, Фокус сообщал, что по итогам проверок работы ТЦК и системы мобилизации 76 руководителям ТЦК было предъявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений. В Нацполиции подчеркнули, что расследование нарушений продолжается.