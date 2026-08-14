На Прикарпатті п'яний офіцер ТЦК побив військового під час "виховання": чоловік опинився в лікарні

У лікарні опинився 45-річний військовослужбовець після побиття в одному з районних ТЦК та СП Івано-Франківської області. Через отриману травму чоловікові знадобилося оперативне втручання.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, працівники відомства затримали старшого лейтенанта одного з районних ТЦК та СП, якого підозрюють у перевищенні влади та застосуванні фізичної сили до підлеглого.

За даними слідства, інцидент стався вночі. Офіцер, який обіймав посаду заступника начальника роти, приїхав до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у стані алкогольного сп’яніння. У цей час 45-річний військовослужбовець зі Львова ніс службу в наряді.

Слідство стверджує, що старший лейтенант вирішив "виховати" солдата. Під час конфлікту він принижував військовослужбовця, демонстрував свою зверхність і застосував до нього фізичну силу.

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Зокрема, внаслідок побиття військовослужбовець отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання. Вже 13 серпня близько 05:00 чоловіка доставили до лікарні, після чого його направили до медичного закладу для проведення операції.

На Прикарпатті п"яний офіцер ТЦК побив підлеглого під час "виховання". Фото: ДБР

Слідчі також встановили, що офіцер перебував у стані алкогольного сп’яніння. На це вказали показання свідків та результати медичного освідування, яке показало 0,69 проміле алкоголю.

Працівники ДБР допитали потерпілого, свідків та очевидців події. Також вони провели слідчі експерименти, вилучили документи щодо проходження служби учасниками інциденту та отримали медичні документи потерпілого.

Зрештою, офіцера затримали та повідомили йому про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану. Йдеться про частину 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

За цією статтею підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Крім того, ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання для офіцера запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування, і слідчі встановлюють усі обставини події та перевіряють деталі конфлікту.

Варто зауважити, що в Івано-Франківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки наразі не коментували цей інцидент.

Раніше адвокатка Поліна Марченко розповідала, що під час візитів до ТЦК юристи можуть стикатися з фізичним насильством, зокрема випадками штовхання та заподіяння тілесних ушкоджень. За її словами, через побоювання мобілізації багато адвокатів-чоловіків нині взагалі уникають особистих візитів до територіальних центрів комплектування.

Також Фокус писав, що за результатами перевірок роботи ТЦК та системи мобілізації 76 керівникам ТЦК повідомили про підозру у кримінальних правопорушеннях. У Нацполіції наголосили, що розслідування порушень тривають.