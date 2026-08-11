Нацпол вручив підозру 76 керівникам ТЦК: які підсумки перевірок військкоматів

Т.в.о. глави Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив про розслідування порушень у роботі територіальних центрів комплектування, процесу бронювання та проведення військово-лікарських комісій. За підсумками слідчих дій вручили підозри у вчиненні кримінальних правопорушень 76 керівникам ТЦК, сказав посадовець. Що розповів Цуцкірідзе про перевірки системи мобілізації в Україні?

Підсумки перевірок ТЦК та інших складових системи мобілізації Цуцкірідзе озвучив 11 серпня у коментарі агентству "Укрінформ". Виявили 2,5 тис. осіб, які незаконно оформили бронювання, та 6,5 тис. незаконних висновків ВЛК, заявив глави Нацполу. Посадовець запевнив, що рішення приймали лише за наявності доказів і що немає кампанії проти усіх працівників військкоматів.

"Посада, звання, наявність будь-яких ресурсів не можуть бути захистом від відповідальності. Але так само важливо, щоб відповідальність завжди була індивідуальною і ґрунтувалася на доказах", — навели медіа слова Цуцкірідзе.

Глава Нацполу уточнив, що під час розслідування приділяють увагу не просто відкриттю справи, а намагаються задокументувати та виявити всю схему порушення. Найбільшу увагу приділяють трьом основним ризикованим напрямкам — це робота ТЦК, бронювання та ВЛК.

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У матеріалі "Укрінформ" опублікували основні тези Цуцкірідзе щодо перевірок ТЦК та системи мобілізації:

вручили 76 підозр керівникам військкоматів, які стосуються перевищення службових повноважень та незаконного звільнення від мобілізації;

відкрили 428 кримінальних проваджень щодо організації незаконного виїзду за кордон та оформлення незаконних медичних висновків. З них 105 уже розглядаються в суді. Вказані дані — з початку повномасштабного вторгнення;

вилучили 83,5 тис. висновків ВЛК й з них 6,5 тис. скасували як незаконні;

вручили 6417 підозр за ухилення від мобілізації й з них 6162 вже мають обвинувальні акти.

Цуцкірідзе наголосив, що розслідування порушень під час мобілізацію можуть тривати "місяці й навіть роки".

"Йдеться не про формальне збільшення кількості справ, а про якість документування, встановлення всіх учасників схем і доведення матеріалів до суду", — сказав посадовець.

На порталі Міноборони України є документ з переліком усіх ТЦК та СП: загальна кількість — 461. Можна порахувати, що отримали підозри 16% керівників військкоматів (якщо Цуцкірідзе говорив саме про начальників військкоматів).

Порушення ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про серію порушень в ТЦК, які висвітлював, наприклад, уповноважений Верховної ради з захисту прав людини Дмитро Лубінець. Наприклад, у липні посадовець розповів про чоловіка, у якого були зламані ребра і його при цьому 18 днів тримали у військкоматів. Крім того, 8 серпня Лубінець повідомив про звільнення 18 осіб, які брали участь у схемі незаконного позбавлення відстрочок та мобілізації. Серед виявлених правопорушень у ТЦК — примусове обмеження волі, фальсифікація даних, фіктивні документи.

Нагадуємо, 11 липня Лубінець заявив про переслідування помічника у Закарпатській області, який часто фігурував у викриттях порушень військкоматів.