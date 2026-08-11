Нацпол вручил подозрения 76 руководителям ТЦК: итоги проверок военкоматов

И.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе сообщил о расследовании нарушений в работе территориальных центров комплектования, процессе бронирования и проведении военно-медицинских комиссий. По итогам следственных действий 76 руководителям ТЦК вручили подозрения в совершении уголовных правонарушений, сообщил чиновник. Что рассказал Цуцкиридзе о проверках системы мобилизации в Украине?

Итоги проверок ТЦК и других компонентов системы мобилизации Цуцкиридзе озвучил 11 августа в комментарии агентству "Укринформ". Было выявлено 2,5 тыс. человек, незаконно оформивших отсрочку, и 6,5 тыс. незаконных заключений ВЛК, заявил глава Нацпола. Чиновник заверил, что решения принимались только при наличии доказательств и что никакой кампании против всех сотрудников военкоматов не ведется.

"Должность, звание, наличие каких-либо ресурсов не могут служить защитой от ответственности. Но столь же важно, чтобы ответственность всегда носила индивидуальный характер и основывалась на доказательствах", — привели СМИ слова Цуцкиридзе.

Відео дня

Глава Нацпола уточнил, что в ходе расследования уделяют внимание не просто возбуждению дела, а стараются задокументировать и выявить всю схему нарушения. Наибольшее внимание уделяется трем основным рискованным направлениям — это работа ТЦК, бронирование и ВЛК.

В материале "Укринформ" были опубликованы основные тезисы Цуцкиридзе относительно проверок ТЦК и системы мобилизации:

руководителям военкоматов вручили 76 уведомлений о подозрении, связанных с превышением служебных полномочий и незаконным освобождением от мобилизации;

открыли 428 уголовных дел по фактам организации незаконного выезда за границу и оформления незаконных медицинских заключений. Из них 105 уже рассматриваются в суде. Указанные данные — с начала полномасштабного вторжения;

изъяли 83,5 тыс. заключений ВЛК, из которых 6,5 тыс. отменили как незаконные;

вручили 6417 уведомлений о подозрении в уклонении от мобилизации, из которых по 6162 уже составлены обвинительные акты.

Цуцкиридзе подчеркнул, что расследование нарушений, допущенных в ходе мобилизации, может длиться "месяцы и даже годы".

"Речь идет не о формальном увеличении количества дел, а о качестве документирования, установлении всех участников схем и передаче материалов в суд", — сказал чиновник.

На портале Минобороны Украины размещен документ с перечнем всех ТЦК и СП: общее количество — 461. Можно подсчитать, что подозрения были предъявлены 16 % руководителей военкоматов (если Цуцкиридзе говорил именно о начальниках военкоматов).

Нарушение ТЦК — подробности

Отметим, что Фокус писал о ряде нарушений в ТЦК, о которых, в частности, сообщал уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец. Например, в июле чиновник рассказал о мужчине, у которого были сломаны ребра, а его при этом 18 дней продержали в военкоматах. Кроме того, 8 августа Лубинец сообщил об увольнении 18 человек, причастных к схеме незаконного лишения отсрочек и мобилизации. Среди выявленных правонарушений в ТЦК — принудительное ограничение свободы, фальсификация данных, фиктивные документы.

Напоминаем, что 11 июля Лубинец заявил о преследовании своего помощника в Закарпатской области, который часто фигурировал в разоблачениях нарушений со стороны военкоматов.