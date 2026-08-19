В Одесі військовий ТЦК побив підлітка: ветерани змусили його вибачитися перед хлопцем (відео)

В Одесі військовослужбовець ТЦК, якого звинувачують у побитті 13-річного хлопця, вибачився перед підлітком та його батьками. За словами одеського журналіста Олега Хвощевського, цього від нього домоглися місцеві ветерани та військові після того, як у соцмережах поширили відео інциденту.

Як повідомив одеський громадський діяч та журналіст Олег Хвощевський на своїй сторінці у Facebook, ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни розшукали військовослужбовця ТЦК, який фігурує у відео з побиттям неповнолітнього. За його словами, чоловік був змушений попросити вибачення у самого хлопця, його батьків, а також присутніх ветеранів.

Також Хвощевський зазначив, що представники ветеранської спільноти самостійно втрутилися у ситуацію. Він також наголосив, що йдеться про людей, які мають бойовий досвід і брали участь у захисті України.

Інцидент, про який йдеться, стався в Хаджибейському районі Одеси кілька днів тому. Після того, як у соцмережах з'явилися відеозаписи конфлікту між військовослужбовцем ТЦК та 13-річним хлопцем — поліція відкрила кримінальне провадження.

Відео дня

На оприлюднених місцевими Telegram-каналами кадрах видно, як чоловік у військовій формі силою утримує підлітка, який помітно нижчий за нього на зріст. На відео хлопчик просить чоловіка прибрати від нього руки.

На іншому записі чоловік притискає неповнолітнього до автомобіля, смикає його за вуха, завдає ударів по обличчю та утримує за шию. Обставини, за яких виник конфлікт, а також причини дій військовослужбовця наразі встановлюються.

У поліції повідомили, що відео правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Згодом, поліцейські встановили особи обох учасників конфлікту.

18 серпня слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України — побої і мордування. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі деталі події та з'ясовують обставини конфлікту. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хаджибейська окружна прокуратура Одеси.

Варто зауважити, що в Одеському обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку, під час якої встановлюють усі обставини та причини конфлікту, а також осіб, зафіксованих на відео. У відомстві наголосили, що насильство та перевищення повноважень щодо громадян є неприпустимими, а в разі підтвердження вини військовослужбовців їх притягнуть до відповідальності.

Також Фокус писав, що на Прикарпатті 45-річний військовослужбовець опинився в лікарні після побиття в одному з районних ТЦК та СП — чоловік отримав травму, через яку йому знадобилася операція. За даними ДБР, до побиття може бути причетний старший лейтенант ТЦК, який, за версією слідства, перебував у стані алкогольного сп’яніння та вирішив "виховати" підлеглого.