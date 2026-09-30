В Одесі поліція затримала пенсіонера через розстріл військового просто на дорозі (фото)

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного у резонансному вбивстві 50-річного військовослужбовця, тіло якого з вогнепальними пораненнями виявили вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі.

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, за даними слідства, причетного до жорстокого вбивства українського військовослужбовця. Злочин стався вранці 30 вересня безпосередньо на проїжджій частині в Київському районі міста. Фігуранту вже офіційно повідомили про підозру, і тепер йому загрожує багаторічне ув'язнення. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як повідомили в поліції Одеської області, тіло чоловіка із множинними вогнепальними пораненнями патрульні виявили під час планового чергування посеред проїжджої частини. Поруч знаходився автомобіль Chevrolet.

Поліція на місці виявлення загиблого чоловіка Фото: Національна поліція

Після цього правоохоронці почали розшукові заходи та встановили чоловіка, якого вважають причетним до смертельного нападу. Ним виявився чоловік пенсійного віку, якого одразу затримали в процесуальному порядку.

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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Фото: Національна поліція

Під час першочергових слідчих дій слідчі, оперативники карного розшуку та криміналісти вилучили речові докази. Серед них — ймовірне знаряддя злочину, стріляні гільзи та інші предмети, які можуть мати значення для встановлення обставин події. Вилучене направили на експертні дослідження.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За наявності достатніх доказів затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 115 — умисне вбивство;

— умисне вбивство; частина 1 статті 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі правоохоронці готують клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство також перевіряє кілька версій і можливих мотивів убивства. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо, 26 вересня у Білгороді-Дністровському на Одещині невідомий напав на військовослужбовця районного ТЦК та СП під час проведення заходів оповіщення. Чоловік завдав військовому ножового поранення та втік із місця події. Потерпілого доправили до лікарні, його стан стабільний, а правоохоронці розпочали пошук нападника.

Також ми повідомляли, що в Одесі військовослужбовця ТЦК, якого звинувачують у побитті 13-річного хлопця, ветерани та військові розшукали після поширення відео інциденту. За словами одеського журналіста Олега Хвощевського, чоловік вибачився перед підлітком, його батьками та присутніми ветеранами. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побоїв і мордування, а в Одеському обласному ТЦК призначили службову перевірку.