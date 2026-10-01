В Украину вернется бабье лето: какой будет погода в начале октября

В начале октября в Украине установится преимущественно сухая и малооблачная погода под влиянием антициклона "Борхерт", который переместится с северо-востока Европы.

Об этом кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал в комментарии изданию "Телеграф".

По его прогнозу, в первую декаду месяца ожидается возвращение бабьего лета.

До конца первой декады октября осадков практически не прогнозируется. Дожди возможны 1 октября в Крыму и Приазовье, а 9–10 октября кратковременные дожди с грозами местами пройдут в западных областях.

Из-за малооблачной погоды ночи будут прохладными, однако днём солнце будет прогревать воздух до комфортных для октября температур.

1–2 октября ночью ожидается +6…+12 °С, а днём — +15…+21 °С. 3–4 октября в северных и восточных областях станет прохладнее: ночью температура опустится до +3…+8 °С, днем — до +10…+15 °С. На остальной территории существенных изменений не ожидается.

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С 5 октября в Украине начнётся постепенное потепление. Днём температура повысится до +17…+22 °С, а 7–9 октября воздух прогреется до +19…+24 °С. Ночью в этот период ожидается +7…+14 °С.

В начале месяца также усилится ветер. 1–3 октября он будет северным и северо-восточным, а на юге его порывы могут достигать 15–20 м/с. С 4 октября ветер ослабнет и станет переменным.

Напомним, ранее синоптики предполагали, что сентябрь в Украине будет теплее, чем средние многолетние показатели. По предварительным прогнозам, в течение большей части месяца в стране должна была сохраняться преимущественно теплая и сухая погода, которая могла бы продлиться и в начале октября.

Синоптик Игорь Кибальчич также ожидал, что после дождливого начала сентября в Украине постепенно станет теплее. По его прогнозу, к концу второй декады месяца должна была установиться преимущественно сухая, малооблачная и теплая погода, которую специалист называл первым бабьим летом.