В Україну повернеться бабине літо: якою буде погода на початку жовтня

На початку жовтня в Україні встановиться переважно суха та малохмарна погода під впливом антициклону "Борхерт", який переміститься з північного сходу Європи.

Про це кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів у коментарі виданню “Телеграфу”.

За його прогнозом, у першу декаду місяця очікується повернення бабиного літа.

До кінця першої декади жовтня опади майже не прогнозуються. Дощі можливі 1 жовтня у Криму та Приазов’ї, а 9–10 жовтня короткочасні дощі з грозами місцями пройдуть у західних областях.

Через малохмарну погоду ночі будуть прохолодними, проте вдень сонце прогріватиме повітря до комфортних для жовтня температур.

1–2 жовтня вночі очікується +6…+12 °С, а вдень — +15…+21 °С. 3–4 жовтня у північних та східних областях стане прохолодніше: вночі температура опуститься до +3…+8 °С, вдень — до +10…+15 °С. На решті території суттєвих змін не очікується.

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Із 5 жовтня в Україні почнеться поступове потепління. Вдень температура підвищиться до +17…+22 °С, а 7–9 жовтня повітря прогріється до +19…+24 °С. Уночі в цей період очікується +7…+14 °С.

На початку місяця також посилиться вітер. 1–3 жовтня він буде північним та північно-східним, а на півдні його пориви можуть сягати 15–20 м/с. Із 4 жовтня вітер послабшає та стане змінним.

Нагадаємо, раніше синоптики припускали, що вересень в Україні буде теплішим за середні багаторічні показники. За попередніми прогнозами, протягом більшої частини місяця в країні мала утримуватися переважно тепла й суха погода, яка могла продовжитися і на початку жовтня.

Синоптик Ігор Кібальчич також очікував, що після дощового старту вересня в Україні поступово потеплішає. За його прогнозом, до завершення другої декади місяця мала встановитися переважно суха, малохмарна та тепла погода, яку фахівець називав першим бабиним літом.