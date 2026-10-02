Отсрочку хотят давать для ухода за пожилыми родственниками без инвалидности: что предлагают

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16118, который предлагает расширить перечень оснований для отсрочки и освобождения от военной службы. Речь идет о случаях, когда военнообязанный ухаживает за пожилыми родителями или родственниками второй степени родства (бабушками, дедушками, родными братьями или сестрами), утратившими способность заботиться о себе.

Само по себе наличие диагноза или преклонный возраст родственника не дают права на отсрочку. Авторы документа предлагают определенные критерии, пишет "Судебно-юридическая газета".

Оценивать будут функциональность, а не диагноз. Ключевой фактор — способен ли человек самостоятельно передвигаться, питаться, принимать лекарства и следить за гигиеной.

Важно только официальное медицинское заключение. Необходимость постоянного ухода придется подтвердить решением ВКК или специальной экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования.

В частности, отсрочку предоставят только в том случае, если в семье больше нет никого, кто мог бы ухаживать (ближайших родственников первой степени). Исключение — если эти родственники сами больны или уже ухаживают за другими нетрудоспособными членами семьи.

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Эти же основания предлагается включить и в закон о военной службе, чтобы на их основании могли уволиться уже мобилизованные военнослужащие.

Законопроект № 16118 по состоянию на 2 октября еще не принят. На данный момент правила предоставления отсрочки и освобождения от уплаты остаются без изменений.

Напомним, мы писали о том, кого больше не ждут в ТЦК и кого автоматически исключают из учета.

Кроме того, Министерство обороны Украины сообщило, что законодательство не предусматривает для военнослужащих групп оповещения ТЦК и СП полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах во время воздушной тревоги или препятствовать их передвижению к укрытиям.