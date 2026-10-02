Відстрочку хочуть давати для догляду за літніми родичами без інвалідності: що пропонують

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16118, який пропонує розширити перелік підстав для відстрочки та звільнення з військової служби. Йдеться про випадки, коли військовозобов’язаний доглядає за літніми батьками або родичами другого ступеня (бабусями, дідусями, рідними братами чи сестрами), які втратили здатність дбати про себе.

Сама по собі наявність діагнозу чи похилого віку у родича права на відстрочку не дасть. Автори документа пропонують певні критерії, пише Судово-юридична газета.

Оцінюватимуть функціональність, а не діагноз. Ключовий фактор — чи спроможна людина самостійно пересуватися, їсти, приймати ліки та дбати про гігієну.

Важливий тільки офіційний медичний висновок. Потребу в постійному догляді доведеться підтвердити рішенням ЛКК або спеціальної експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування.

Зокрема, відстрочку дадуть лише тоді, коли в сім'ї більше немає кому доглядати (ближчих родичів першого ступеня). Виняток — якщо ці родичі самі хворіють або вже доглядають за іншими непрацездатними членами родини.

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Ті ж самі підстави пропонують внести і до закону про військову службу, щоб за ними могли звільнитися вже мобілізовані військові.

Законопроєкт №16118 станом на 2 жовтня ще не проголосований. Наразі правила надання відстрочки та звільнення залишаються без змін.

Нагадаємо, ми писали про те, кого більше не чекають у ТЦК та виключають з обліку автоматично.

Крім того, Міністерство оборони України повідомило, що законодавство не передбачає для військовослужбовців груп оповіщення ТЦК та СП повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях під час повітряної тривоги або перешкоджати їхньому руху до укриттів.