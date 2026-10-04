4 октября Никитскому ботаническому саду исполняется 214 лет. Это одно из старейших научных учреждений Южного побережья Крыма.

После обретения Украиной независимости сад получил статус государственного научного учреждения, а его коллекции и уникальный гербарий были внесены в реестр национального достояния. Впрочем, уже более десятилетия этот уникальный объект находится в условиях российской оккупации. Фокус рассказывает о Никитском ботаническом саде и о том, что там происходит сейчас.

Никитскому ботаническому саду исполняется 214 лет Фото: из открытых источников

От богини Флоры обратно к Ленину

Наиболее показательным примером того, как оккупанты переписывают культурное пространство, стала история с главной площадкой Верхнего парка. В 2012 году, к 200-летию сада, там торжественно установили бронзовую скульптуру древнеримской богини цветов и весны — Флоры.

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Но в 2019 году подконтрольная России администрация демонтировала "Флору" и убрала её с центральной аллеи. На её место у бассейна вернули мраморный бюст Владимира Ленина, который стоял здесь в советские времена (с 1957 по 2012 год). Подобный шаг возмутил ученых и стал наглядной иллюстрацией принудительной советизации полуострова.

Военные санатории вместо науки

Помимо проведения туристических мероприятий, таких как традиционный "Бал хризантем", оккупанты активно используют заповедную и парковую зону поселка Никита в своих целях. Инфраструктуру этого объекта отдали под отдых и реабилитацию российских военных и их семей.

Вот как выглядит Никитский ботанический сад сейчас Фото: из открытых источников

Чем оккупация угрожает ботаническому саду

Потеря международного контроля. Украинские ученые уже более 10 лет лишены доступа к дендрарию, заповедным зонам и уникальному гербарию, из-за чего мониторинг состояния коллекций невозможен.

ученые уже более 10 лет лишены доступа к дендрарию, заповедным зонам и уникальному гербарию, из-за чего мониторинг состояния коллекций невозможен. Юридическое присвоение. Российские власти присвоили саду статус "ботанического сада федерального значения", окончательно интегрировав его в своё правовое поле.

власти присвоили саду статус "ботанического сада федерального значения", окончательно интегрировав его в своё правовое поле. Экологическое разрушение. Из-за отсутствия надлежащего экологического надзора, коммерциализации парка и хаотичной застройки Южного берега Крыма под угрозой оказались реликтовые насаждения.

Однако вернуть Никитскому саду статус международного научного объекта, наладить полноценный учет и защитить его природный комплекс удастся только после деоккупации Крыма.

Напомним, бывший премьер-министр Крыма Сергей Куницын заявил, что в 2014 году у Украины были силы и возможности для защиты полуострова от захвата Россией. По его словам, ещё в 2010 году существовал секретный план обороны Севастополя, но его не реализовали.

Кроме того, сообщалось, что Россия отменяет границу с оккупированными украинскими территориями.