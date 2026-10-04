Нікітському ботанічному саду у Криму 214 років: що там відбувається під окупацією (фото)

4 жовтня Нікітському ботанічному саду виповнюється 214 років. Це одна з найстаріших наукових установ Південного узбережжя Криму.

За часів незалежності України сад отримав статус державної наукової установи, а його колекції та унікальний гербарій увійшли до реєстру національного надбання. Втім, вже понад десятиліття цей унікальний об'єкт живе в умовах російської окупації. Фокус розповідає про Нікітський ботанічний сад і що там відбувається зараз.

Нікітському ботанічному саду виповнюється 214 років Фото: з відкритих джерел

Від богині Флори назад до Леніна

Найпоказовішим прикладом того, як окупанти переписують культурний простір, стала історія з головною площадкою Верхнього парку. У 2012 році, до 200-річчя саду, там урочисто встановили бронзову скульптуру давньоримської богині квітів та весни — Флори.

Але у 2019 році підконтрольна Росії адміністрація демонтувала Флору та прибрала її з центральної алеї. На її місце біля басейну повернули мармуровий бюст Володимира Леніна, який стояв тут за радянських часів (із 1957 по 2012 рік). Подібний крок обурив науковців і став наочною ілюстрацією примусової радянізації півострова.

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Військові санаторії замість науки

Окрім проведення туристичних заходів на кшталт традиційного "Балу хризантем", окупанти активно використовують заповідно-паркову зону селища Нікіта у власних цілях. Інфраструктуру закладу віддали під відпочинок та реабілітацію російських військових і їхніх родин.

Такий вигляд має Нікітський ботанічний сад зараз Фото: з відкритих джерел

Чим окупація загрожує ботанічному саду

Втрата міжнародного контролю. Українські науковці вже понад 10 років позбавлені доступу до дендрарію, заповідних зон та унікального гербарію, через що моніторинг стану колекцій неможливий.

Українські науковці вже понад 10 років позбавлені доступу до дендрарію, заповідних зон та унікального гербарію, через що моніторинг стану колекцій неможливий. Юридичний присвій. Російська влада присвоїла саду статус "ботанічного саду федерального значення", остаточно інтегрувавши його у своє правове поле.

Російська влада присвоїла саду статус "ботанічного саду федерального значення", остаточно інтегрувавши його у своє правове поле. Екологічна руйнація. Через відсутність належного екологічного нагляду, комерціалізацію парку та хаотичну забудову Південного берега Криму під загрозою опинилися реліктові насадження.

Однак повернути Нікітському саду міжнародний науковий статус, повноцінний облік та захистити його природний комплекс вдасться лише після деокупації Криму.

Нагадаємо, експрем’єр Криму Сергій Куніцин заявив, що у 2014 році Україна мала сили та можливості для захисту півострова від захоплення Росією. За його словами, ще у 2010 році існував секретний план оборони Севастополя, але його не реалізували.

Крім того, повідомлялось, що Росія скасовує кордон з окупованими українськими територіями.