Окупацію Криму можна було не допустити: Куніцин розповів про секретний план

Експрем’єр Криму Сергій Куніцин заявив, що у 2014 році Україна мала сили та можливості для захисту півострова від захоплення Росією. За його словами, ще у 2010 році існував секретний план оборони Севастополя, але його не реалізували.

Про це повідомив Куніцин в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода “Крим.Реалії”.

Він розповів, що план йому передав тодішній командувач Військово-морських сил України Ігор Тенюх на випадок можливої російської агресії.

За словами Куніцина, у документі були розписані дії підрозділів ВМС, берегової оборони, міліції та СБУ для захисту Севастополя. Також план передбачав розгортання бригад морської піхоти в Севастополі та на Донузлаві.

“Ми тоді направили президентові, міністру оборони Єханурову та в РНБО секретну доповідну про те, що необхідно розгортати бригади морської піхоти в Севастополі та Донузлаві”, — розповів Куніцин.

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Він зазначив, що після приходу Віктора Януковича до влади наказ Ющенка про розгортання бригади не виконали.

“А коли у 2014-му запитую: "Де та секретна бригада, яку ми розгортали?" — виявляється, прийшов Янукович і поховав наказ Ющенка. Ніякої бригади”, — сказав експрем’єр.

Куніцин також навів дані про сили, які були в регіоні. За його словами, в українській армії тоді було близько 140 тисяч військових, у Криму — 3,5 тисячі військовослужбовців берегової оборони та 5 тисяч внутрішніх військ. ВМС України у 2010 році налічували 8,8 тисячі осіб, тоді як Чорноморський флот РФ — 10,5 тисячі.

Окремо Куніцин розповів, що після перемоги Майдану депутати від Партії регіонів пропонували йому очолити Крим. Він заявив, що був готовий поїхати на півострів, однак рішення не ухвалили вчасно.

“Я приїхав до голови Верховної Ради і кажу: "У Криму заварюється каша, давайте я туди поїду — вони готові передати владу". У відповідь — "тик-мик, тик-мик", — розповів Куніцин.

За його словами, коли російські військові вже захопили Крим, Олександр Турчинов запропонував йому їхати туди. Куніцин вважає, що якби він очолив Крим одразу після Майдану, вдалося б запобігти частині подій 2014 року.

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