Оккупацию Крыма можно было не допустить: Куницын рассказал о секретном плане

Бывший премьер-министр Крыма Сергей Куницын заявил, что в 2014 году у Украины были силы и возможности для защиты полуострова от захвата Россией. По его словам, ещё в 2010 году существовал секретный план обороны Севастополя, но его не реализовали.

Об этом сообщил Куницын в интервью проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

Он рассказал, что план ему передал тогдашний командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Тенюх на случай возможной российской агрессии.

По словам Куницына, в документе были прописаны действия подразделений ВМС, береговой обороны, милиции и СБУ по защите Севастополя. Также план предусматривал развертывание бригад морской пехоты в Севастополе и на Донузлаве.

"Мы тогда направили президенту, министру обороны Еханурову и в СНБО секретный доклад о том, что необходимо развернуть бригады морской пехоты в Севастополе и Донузлаве", — рассказал Куницын.

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Он отметил, что после прихода Виктора Януковича к власти приказ Ющенко о развертывании бригады не был выполнен.

"А когда в 2014 году я спросил: „Где та секретная бригада, которую мы развертывали?“ — оказалось, что пришёл Янукович и похоронил приказ Ющенко. Никакой бригады не было", — сказал экс-премьер.

Куницын также привёл данные о силах, находившихся в регионе. По его словам, в украинской армии тогда насчитывалось около 140 тысяч военнослужащих, в Крыму — 3,5 тысячи военнослужащих береговой обороны и 5 тысяч военнослужащих внутренних войск. ВМС Украины в 2010 году насчитывали 8,8 тысячи человек, тогда как Черноморский флот РФ — 10,5 тысячи.

Кроме того, Куницын рассказал, что после победы Майдана депутаты от Партии регионов предлагали ему возглавить Крым. Он заявил, что был готов отправиться на полуостров, однако решение не было принято вовремя.

"Я приехал к председателю Верховной Рады и говорю: „В Крыму назревает каша, давайте я туда поеду — они готовы передать власть“. В ответ — „тик-мик, тик-мик“, — рассказал Куницын.

По его словам, когда российские военные уже захватили Крым, Александр Турчинов предложил ему поехать туда. Куницын считает, что если бы он возглавил Крым сразу после Майдана, удалось бы предотвратить часть событий 2014 года.

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