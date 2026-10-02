Новые правила для питьевой воды: в Украине изменят систему контроля качества и подход к тарифам

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который изменяет правила в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения и приводит украинское законодательство в соответствие со стандартами ЕС. Документ предусматривает, в частности, оценку рисков, связанных с качеством воды, на всех этапах ее поставки.

В опубликованном законе отмечается, что документ направлен "на устранение пробелов в законодательстве и создание правовых механизмов для дальнейшего сближения украинских норм в сфере питьевой воды с законодательством ЕС".

Одним из ключевых нововведений станет оценка рисков, связанных с качеством воды, на всех этапах ее поставки. Такой подход соответствует современной модели контроля качества питьевой воды, применяемой в Евросоюзе. Документ также устанавливает правила подключения объектов к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, закон создает правовые основания для формирования экономически обоснованных тарифов в сфере водоснабжения. Принятие закона предусмотрено в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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Как контролируют качество воды в ЕС

Европейские правила в сфере питьевой воды предусматривают риск-ориентированный подход к контролю: оцениваются не только показатели качества воды, но и потенциальные риски на различных этапах ее поставки. Директива ЕС также содержит требования к мониторингу, доступу к информации о качестве воды и материалам, контактирующим с питьевой водой.

Напомним, Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривен за кубометр. Тарифы на водоснабжение и водоотведение повышаются в различных регионах.

В свою очередь "Киевводоканал" объясняет необходимость пересмотра тарифов тем, что действующий тариф для населения покрывает лишь 27 % себестоимости оказания услуг.