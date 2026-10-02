Нові правила для питної води: в Україні змінять контроль якості та підхід до тарифів

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила у сфері питного водопостачання та водовідведення і наближає українське законодавство до стандартів ЄС. Документ передбачає, зокрема, оцінку ризиків якості води на всіх етапах її постачання.

В опублікованому законі зазначається, що документ спрямований "на усунення прогалин у законодавстві та створення правових механізмів для подальшого наближення українських норм у сфері питної води до законодавства ЄС".

Одним із ключових нововведень стане оцінка ризиків якості води на всіх етапах її постачання. Такий підхід відповідає сучасній моделі контролю якості питної води, яку застосовують у Євросоюзі. Документ також встановлює правила приєднання об'єктів до централізованих мереж водопостачання та водовідведення.

Окремо закон створює правові підстави для формування економічно обґрунтованих тарифів у сфері водопостачання. Ухвалення закону передбачене в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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Як контролюють якість води в ЄС

Європейські правила у сфері питної води передбачають ризик-орієнтований підхід до контролю: оцінюються не лише показники води, а й потенційні ризики на різних етапах її постачання. Директива ЄС також містить вимоги до моніторингу, доступу до інформації про якість води та матеріалів, які контактують із питною водою.

Нагадаємо, Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривень за кубометр. Тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах.

Своєю чергою "Київводоканал" пояснює необхідність перегляду тарифів тим, що чинний тариф для населення покриває лише 27% собівартості виробництва послуг.