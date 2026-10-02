"Паспортный сервис" приостановил оформление важных документов: что будет с электронными очередями

Украинцы столкнулись с проблемами при оформлении загранпаспортов и ID-карт через "Паспортный сервис". Это связано с техническими проблемами.

По сообщению ГП "Документ", в "Паспортном сервисе" временно не принимают документы на оформление загранпаспортов и ID-карт из-за технических неполадок. Специалисты уже работают над их устранением, и работы в этом направлении продолжаются.

В ГП "Документ" сообщили, что из-за технических проблем отделения "Паспортного сервиса" в настоящее время не принимают заявки на оформление именно двух типов документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

ID-карты.

В то же время получить документы, которые были заказаны ранее, можно. Выдача готовых загранпаспортов и ID-карт осуществляется в соответствии с графиком работы сервисных подразделений.

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Что будет с электронной очередью

В ГП "Документ" заверили, что записи в электронную очередь отменять не будут. Их перенесут на ближайшее доступное время после возобновления работы систем.

Отдельно в ГП "Документ" напомнили украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, обращающимся в зарубежные филиалы, о необходимости иметь распечатанную выписку из приложения "Резерв+" о нахождении на воинском учете. По данным Государственной миграционной службы, паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить в подразделениях ГМС, ЦНАПах и центрах "Паспортный сервис" ГП "Документ".

Это уже не первое приостановление работы "Паспортного сервиса" за последнее время. Мы уже сообщали, что в конце сентября отделения "Паспортного сервиса" не принимали граждан из-за плановых технических работ. При этом готовые паспорта и другие документы можно было получить в соответствии с графиком.

Напомним, что в сентябре в приложении "Дия" начали появляться новые возможности. С 1 сентября стал доступен сервис онлайн-развода, о запуске которого сообщалось ранее.