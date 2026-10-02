"Паспортний сервіс" призупинив оформлення важливих документів: що буде з електронними чергами

Українці зіткнулись із проблемами з оформлення закордонних паспортів та ID-карток за допомогою "Паспортного сервісу". Це пов'язано з технічними проблемами.

За повідомленням ДП "Документ", у "Паспортному сервісі" тимчасово не приймають документи на оформлення закордонних паспортів та ID-карток через технічні несправності. Фахівці вже працюють над усуненням яких тривають роботи.

У ДП "Документ" зазначили, що через технічні проблеми відділи "Паспортного сервісу" наразі не приймають замовлення на оформлення саме двох типів документів:

паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

ID-картки.

Водночас отримати документи, які були замовлені раніше, можна. Видача готових закордонних паспортів та ID-карток відбувається відповідно до графіка роботи сервісних підрозділів.

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Що буде з електронною чергою

У ДП "Документ" запевнили, що записи до електронної черги не скасовуватимуть. Їх перенесуть на найближчий доступний час після відновлення роботи систем.

Окремо в ДП "Документ" нагадали українським чоловікам віком від 18 до 60 років, які звертаються до закордонних філій, про необхідність мати видрукований витяг із застосунку "Резерв+" щодо перебування на військовому обліку. За даними Державної міграційної служби, паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна оформити в підрозділах ДМС, ЦНАПах та центрах "Паспортний сервіс" ДП "Документ".

Це вже не перше припинення роботи "Паспортного сервісу" за останній час. Ми вже повідомляли, що наприкінці вересня відділи "Паспортного сервісу" не приймали громадян через регламентні технічні роботи. Водночас готові паспорти та інші документи можна було отримати за графіком.

Нагадаємо, у вересні в застосунку “Дія” почали з’являтися нові можливості. З 1 вересня став доступним сервіс онлайн-розлучення, про запуск якого повідомляли раніше.