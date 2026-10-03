В Киеве нетрезвый слесарь угнал трамвай и поехал кататься по городу (видео)

Находясь в нетрезвом состоянии, 20-летний киевлянин незаконно завладел трамваем и отправился по одному из маршрутов. Обошлось без ДТП. А когда его задержали полицейские, он признался, что ему просто очень нравятся трамваи.

Впрочем, за незаконное завладение транспортным средством молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. В Нацполиции рассказали подробности.

Об исчезновении резервного трамвая сообщила диспетчер трамвайного депо. Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

Правоохранители установили, что к незаконному завладению транспортным средством причастен 20-летний молодой человек, работающий слесарем на механизированном складе трамвайного депо. Вечером, убедившись, что поблизости никого нет, он зашел в кабину трамвая, запустил его и двинулся по одному из маршрутов в направлении станции метро "Бориспольская".

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Чтобы остановить движение транспорта, сотрудникам пришлось обесточить контактную сеть. После этого вагон остановился, а полицейские задержали нарушителя в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

При проверке мужчины на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 1,41 промилле. В разговоре с полицейскими он рассказал, что угнал транспортное средство, потому что ему очень нравится ездить на этом виде транспорта.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, утром 3 октября россияне обстреляли Северный мост в Киеве и повредили контактную сеть троллейбусов.

Тем временем в Верховной Раде обсуждают, как обеспечить сообщение между правым и левым берегами Киева в случае серьезного повреждения мостов через Днепр. Среди предложенных вариантов — паромные и понтонные переправы, увеличение количества автобусов и ограничение движения частного транспорта.