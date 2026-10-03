У Києві нетверезий слюсар викрав трамвай та поїхав кататись по місту (відео)

Перебуваючи напідпитку, 20-річний киянин незаконно заволодів трамваєм та вирушив по одному із маршрутів. Обійшлося без ДТП. А коли його затримали поліцейські, то зізнався, що його просто дуже подобаються трамваї.

Втім, за незаконне заволодіння транспортним засобом молодику загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Нацполіції розповіли подробиці.

Про зникнення резервного трамваю повідомила диспетчерка трамвайного депо. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 20-річний юнак, який працює слюсарем механізованого складу трамвайного депо. Увечері, переконавшись, що поблизу нікого немає, він зайшов до кабіни трамвая, запустив його та рушив одним із маршрутів у напрямку станції метро "Бориспільська".

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Щоб припинити рух транспорту, працівникам довелось знеструмити контактну мережу. Після цього вагон зупинився, а поліцейські затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час перевірки чоловіка на стан сп'яніння прилад "Драгер" показав 1,41 проміле. Під час спілкування з поліцейськими він розповів, що поцупив транспорт, бо йому дуже подобається їздити на цьому виді транспорту.

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня росіяни атакували Північний міст у Києві та пошкодили контактну мережу тролейбусів.

Тим часом у Верховній Раді обговорюють, як забезпечити сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро. Серед запропонованих варіантів — поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів і обмеження руху приватного транспорту.