Рыбалка, сбор грибов и фото запрещены: в одном из регионов Украины ввели строгие ограничения

В Полтавской области в связи с мерами безопасности гражданским лицам срочно закрыли доступ к четырём населённым пунктам Кременчугского района, запретив там даже рыбалку, сбор грибов и фотосъёмку.

В Полтавской области ограничили пребывание гражданского населения на отдельных участках Кременчугского района. Речь идет о территориях вблизи Горишних Плавней, Редутов, Каменных Потоков и Чикаловки. Об введении ограничений сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По словам чиновника, такое решение принял Совет по вопросам обороны Полтавской области в связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности. Запрет вступил в силу 3 октября 2026 года и будет действовать до отдельного распоряжения.

Ограничения для гражданского населения в Полтавской области Фото: Полтавская ОВА

В указанном секторе гражданским лицам запрещено находиться на соответствующих территориях для занятий, не связанных с проживанием. В частности, там нельзя рыбачить, охотиться и собирать грибы. Также введен полный запрет на фото- и видеосъемку.

Видео дня

Въезд в указанную зону разрешен только лицам, проживающим в этом секторе. Для остальных лиц доступ на территорию ограничен. Впрочем, решение касается именно отдельных участков, а не всей территории Горишних Плавней, Редутов, Каменных Потоков или Чикаловки.

В областных властях публично не уточнили, какие именно меры безопасности стали причиной введения ограничений. В сообщении говорится лишь о том, что они связаны с проведением необходимых мер безопасности.

О снятии ограничений местных жителей должны уведомить отдельно. До этого момента установленные правила остаются в силе.

Где ещё действует специальный режим

В Украине ввели специальный пограничный режим в километровой полосе вдоль границы с Россией и Беларусью на период действия военного положения. Речь идет обо всех земельных участках в пределах одного километра от линии государственной границы, а не только о территориях, находящихся в пользовании Государственной пограничной службы.

В этой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей без соответствующего разрешения. Также ограничивается проведение работ, не связанных с отражением российской агрессии, обороной или охраной государственной границы.

В то же время Госпограничная служба подчеркивает, что новый режим не означает полного запрета на пребывание в километровой полосе — возможность доступа будет определяться установленными правилами и разрешениями.

Эти изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров № 1049, принятым в августе 2026 года, и уже внедряются органами охраны государственной границы.

Напомним, в Киеве изменили правила движения по мостам через Днепр во время воздушной тревоги, поэтому водителям придется учитывать новые ограничения. КМВА пояснила, какие переправы будут закрыты, а где движение останется без изменений.

Также стало известно, что над российским полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области до 3 октября действовало ограничение на использование воздушного пространства. Этот район известен как место испытаний российских ракетных систем, в частности "Орешника".