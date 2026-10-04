Рибалка, гриби та фото під забороною: в одному з регіонів України ввели суворі обмеження

На Полтавщині через безпекові заходи цивільним терміново закрили доступ до чотирьох населених пунктів Кременчуцького району, заборонивши там навіть рибальство, збирання грибів та фотозйомку.

На Полтавщині обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району. Йдеться про території поблизу Горішніх Плавнів, Редутів, Кам’яних Потоків та Чикалівки. Про запровадження обмежень повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За словами чиновника, таке рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області у зв’язку з проведенням безпекових заходів. Заборона набула чинності 3 жовтня 2026 року та діятиме до окремого розпорядження.

Обмеження для цивільних на Полтавщині Фото: Полтавська ОВА

У визначеному секторі цивільним заборонили перебувати на відповідних територіях для занять, які не пов’язані з проживанням. Зокрема, там не можна рибалити, полювати та збирати гриби. Також встановили повну заборону на фото- та відеозйомку.

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В’їзд до визначеної зони дозволений лише людям, які проживають у цьому секторі. Для інших осіб доступ до території обмежений. Втім, рішення стосується саме окремих ділянок, а не всієї території Горішніх Плавнів, Редутів, Кам’яних Потоків чи Чикалівки.

В обласній владі не уточнили публічно, які саме безпекові заходи стали причиною встановлення обмежень. У повідомленні йдеться лише про те, що вони пов’язані з проведенням необхідних заходів безпеки.

Про скасування обмежень місцевих жителів мають повідомити окремо. До цього моменту встановлені правила залишаються чинними.

Де ще діє спеціальний режим

В Україні запровадили спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю на період дії воєнного стану. Йдеться про всі земельні ділянки в межах одного кілометра від лінії державного кордону, а не лише про території, які перебувають у користуванні Державної прикордонної служби.

У цій зоні забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей без відповідного дозволу. Також обмежується проведення робіт, які не пов’язані з відсіччю російської агресії, обороною або охороною державного кордону.

Водночас Держприкордонслужба наголошує, що новий режим не означає суцільної заборони на перебування в кілометровій смузі — можливість доступу визначатиметься встановленими правилами та дозволами.

Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №1049, ухваленою у серпні 2026 року, і вже впроваджуються органами охорони державного кордону.

Нагадаємо, у Києві змінили правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги, тож водіям доведеться враховувати нові обмеження. КМВА пояснила, які переправи закриватимуть та де рух залишиться без змін.

Також стало відомо, що над російським полігоном "Капустин Яр" в Астраханській області до 3 жовтня діяло обмеження на використання повітряного простору. Цей район відомий як місце випробувань російських ракетних систем, зокрема "Орешника".