"Вы никто": под Киевом мужчина с лопатой напал на полицейских

Накануне, 3 октября, в Софиевской Борщаговке под Киевом разыгрался целый триллер с участием нарушителя правил дорожного движения и патрульных полицейских.

Водитель не только убегал от правоохранителей, но и набросился на них, сообщили в Национальной патрульной полиции.

Все началось с того, что столичные полицейские получили ориентировку на автомобиль Ford, водитель которого проигнорировал требование стражей порядка об остановке.

Затем он снова проигнорировал требование и поехал дальше, после чего патрульные начали преследование авто.

Мужчина погнался за правоохранителями, держа в руках саперную лопатку Фото: Скрин видео

Водитель выехал за пределы Киева и в селе Софиевская Борщаговка не справился с управлением и въехал в столб линии электропередач. Дальше этого он выбежал из авто и напал на полицейских, держа в руках саперную лопатку. Ранения получили двое патрульных.

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После безуспешных просьб к водителю отложить лопатку в сторону и прекратить противостояние с полицией один из инспекторов выстрелил ему в ногу из табельного оружия. Перед тем, как сделать это, полицейский предупредил мужчину о подобном сценарии в случае продолжения агрессии.

На место происшествия вызвали медиков, которые предоставили всю необходимую помощь, сейчас угрозы жизни раненых нет.

Как видно на записи боди-камеры одного из патрульных, нарушитель кричал в сторону полиции, что они "никто" и не имеют права его задерживать.

Фото: Скрин видео

Мужчина задержан, возбуждено уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Напомним, в Запорожье мужчина напал с ножом на полицейских.

Также сообщалось, что на Буковине неизвестный с гранатой напал на полицейских.