"Ви ніхто": під Києвом чоловік із лопатою напав на поліцейських

Напередодні, 3 жовтня, у Софіївській Борщагівці під Києвом розігрався справжній трилер за участю порушника правил дорожнього руху та патрульних поліцейських.

Водій не тільки втікав від правоохоронців, а й накинувся на них, повідомили в Національній патрульній поліції.

Усе почалося з того, що столичні поліцейські отримали орієнтування на автомобіль Ford, водій якого проігнорував вимогу правоохоронців зупинитися.

Потім він знову проігнорував вимогу і поїхав далі, після чого патрульні почали переслідування автомобіля.

Чоловік кинувся навздогін за правоохоронцями, тримаючи в руках саперну лопатку Фото: Скрин відео

Водій виїхав за межі Києва і в селі Софіївська Борщагівка не впорався з керуванням та врізався в стовп лінії електропередач. Далі він вибіг з автомобіля й напав на поліцейських, тримаючи в руках саперну лопатку. Двоє патрульних отримали поранення.

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Після марних прохань до водія відкласти лопату вбік і припинити протистояння з поліцією один з інспекторів вистрілив йому в ногу з табельної зброї. Перед тим, як це зробити, поліцейський попередив чоловіка про такий розвиток подій у разі продовження агресії.

На місце події викликали медиків, які надали всю необхідну допомогу. Наразі загрози життю травмованих немає.

Як видно на записі з боді-камери одного з патрульних, порушник кричав у бік поліції, що вони "ніхто" і не мають права його затримувати.

Фото: Скрин відео

Чоловіка затримано, порушено кримінальну справу за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік напав із ножем на поліцейських.

Також повідомлялося, що на Буковині невідомий з гранатою напав на поліцейських.