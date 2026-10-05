Упор на практику: в Украине изменится подход к профессиональному образованию

Кабинет министров Украины принял пакет решений для реализации изменений в профессиональном образовании.

Ключевая задача — готовить квалифицированных специалистов, в которых реально нуждаются рынок труда и экономика страны, сообщил глава правительства Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что утвержден новый стандарт профобразования.

"Не менее 40% образовательной программы отводим на практическую подготовку. Студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций, а профессиональные колледжи будут иметь больше автономии в формировании образовательных программ. Учеба будет интегрирована с европейской кредитной системой", — уточнил он.

Со следующего года в Украине заработает новая формула финансирования профессиональных колледжей.

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По словам Корецкого, у каждого учреждения будет базовое финансирование, а часть средств будет зависеть от результатов работы.

"Новая формула учитывает спрос на профессии в области, набор студентов, трудоустройство выпускников и привлечение дополнительных средств. Чем лучше показатели, тем большее финансирование сможет получить заведение. Решение также является одним из индикаторов сотрудничества с Всемирным банком", — объяснил премьер-министр.

Кроме того, студенты смогут учиться и стажироваться непосредственно у работодателей, а преподаватели — преподавать и стажироваться в учебных заведениях и на предприятиях.

Такой подход, по мнению властей, даст больше практического опыта и прямого сотрудничества профессиональных колледжей с работодателями.

Напомним, из-за ситуации с безопасностью в Киеве КНУ Шевченко переходит на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что уроки в школах могут быть по 35 минут.