Уроки в школах могут быть по 35 минут: министр образования назвал условие

Педагоги могут по своему усмотрению сокращать продолжительность уроков в школе и менять местами предметы в расписании.

Сокращать урок до 35-40 минут вместо традиционных 45 можно в том случае, если учитель видит, что дети устали, а перестановка в расписании должна способствовать усвоению самого сложного материала, пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление министра образования и науки Андрея Бутенко.

По его словам, главной задачей образовательного процесса является достижение программных результатов обучения и получение учениками необходимых знаний, а не точное соблюдение продолжительности урока.

То же касается и перестановки местами предметов, если это необходимо для того, чтобы самый сложный материал ученики прорабатывали тогда, когда могут лучше сохранять внимание.

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Бутенко считает, что такие шаги помогут эффективнее использовать учебное время и освоить материал.

За несколько дней до заявления министра, а именно 18 сентября, на сайте Кабмина появилась петиция, цель которой — "уменьшить количество учебных часов для обеспечения ребенку достаточного времени для сна, отдыха, физической активности, внешкольного развития и общения с семьей одновременно с сохранением качества и результативности образования".

Среди прочего, в тексте — призыв установить четкие ограничения по объему домашних заданий, уменьшить бюрократическую нагрузку на педагогов, расширить использование интегрированных курсов и так далее.

За четыре дня петиция собрала всего 32 подписи из необходимых 25 тысяч.

Тем временем в 2026 году 48 590 участников НМТ не преодолели проходной балл хотя бы по одному предмету. Больше всего проблем возникло с математикой — тест не сдали 39 888 человек, или 12,1 % от числа сдававших его.

А исследование PISA за 2025 год показало, что 46% украинских 15-летних детей не имеют базового уровня по математике, 45% — по чтению, еще 35% не достигают базового уровня по естественнонаучным дисциплинам.

Напомним, недавно министерство образования и науки Украины предоставило школам новые методические рекомендации по организации обучения в условиях военного положения. Документ предусматривает три основные модели — очную, комбинированную и дистанционную, а также определяет, как школам действовать во время длительных воздушных тревог, перебоев с электроэнергией и связью.

Также сообщалось, как ежедневные тревоги меняют украинскую школу.