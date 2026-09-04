Тысячи участников НМТ-2026 не преодолели порог: с каким предметом возникло больше всего проблем

В 2026 году 48 590 участников ЕГЭ не преодолели проходной балл хотя бы по одному предмету. Больше всего проблем возникло с математикой — тест не сдали 39 888 человек, или 12,1 % от числа сдававших его.

Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования в отчете о результатах НМТ-2026.

Всего тестирование прошли 359 981 человек — это самый высокий показатель за время полномасштабной войны. Для сравнения: в 2022 году НМТ прошли чуть более 214 тысяч абитуриентов.

После математики больше всего участников не преодолели проходной балл по украинскому языку — 6217 человек. По украинской литературе тест не сдали 1394 участника, по истории Украины — 1283, по физике — 1229.

Результаты участников НМТ Фото: Скриншот

По другим предметам показатели оказались ниже. Порог не преодолели 1958 участников по английскому языку, 235 — по химии, 121 — по биологии и 52 — по географии. Также не сдали тест 31 участник по немецкому языку, 11 — по испанскому и 6 — по французскому.

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По результатам тестирования 280 797 участников преодолели проходной балл по всем четырём предметам. Это 85,2 % от числа участников тестирования.

Максимальный результат в 800 баллов сразу по четырём предметам получили двое участников. Всего 3721 раз набирали 200 баллов хотя бы по одному предмету.

Напомним, что участники НМТ-2026, набравшие не менее 185 баллов по каждому предмету и поступившие в украинский вуз, будут иметь право на ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен. Её будут выплачивать в течение первого года обучения.

С 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия в Украине составит 4000 гривен. Получать её смогут как студенты государственных высших учебных заведений, так и те, кто учится в частных вузах по государственному заказу. По сравнению с 2025 годом размер выплат удвоится.

Недавно выпускница львовского лицея № 81 имени Петра Сагайдачного София Клак набрала максимальный результат на НМТ-2026 — 600 баллов. Она набрала по 200 баллов по английскому языку, математике и истории Украины.