Тисячі учасників НМТ-2026 не подолали поріг: з яким предметом виникло найбільше проблем

У 2026 році 48 590 учасників НМТ не подолали поріг хоча б з одного предмета. Найбільше проблем виникло з математикою — тест не склали 39 888 осіб, або 12,1% тих, хто його проходив.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти у звіті про результати НМТ-2026.

Загалом тестування пройшли 359 981 людина — це найбільший показник за час повномасштабної війни. Для порівняння, у 2022 році НМТ пройшли трохи більше 214 тисяч вступників.

Після математики найбільше учасників не подолали поріг з української мови — 6217 осіб. З української літератури тест не склали 1394 учасники, з історії України — 1283, з фізики — 1229.

Результати учасників НМТ Фото: Скриншот

З інших предметів показники були нижчими. Поріг не подолали 1958 учасників з англійської мови, 235 — з хімії, 121 — з біології та 52 — з географії. Також не склали тест 31 учасник з німецької мови, 11 — з іспанської та 6 — з французької.

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За результатами тестування 280 797 учасників подолали поріг з усіх чотирьох предметів. Це 85,2% тих, хто взяв участь у тестуванні.

Максимальний результат у 800 балів одразу з чотирьох предметів отримали двоє учасників. Загалом 200 балів хоча б з одного предмета набрали 3721 раз.

Нагадаємо, учасники НМТ-2026, які наберуть щонайменше 185 балів з кожного предмета та вступлять до українського вишу, матимуть право на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Її виплачуватимуть протягом першого року навчання.

Із 1 вересня 2026 року мінімальна академічна стипендія в Україні становитиме 4000 гривень. Отримувати її зможуть як студенти державних закладів вищої освіти, так і ті, хто навчається у приватних вишах за державним замовленням. Порівняно з 2025 роком розмір виплат подвоїться.

Нещодавно випускниця львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак отримала максимальний результат на НМТ-2026 — 600 балів. Вона набрала по 200 балів з англійської мови, математики та історії України.