Уроки в школах можуть бути по 35 хвилин: міністр освіти назвав умову

Вчителі можуть на власний розсуд скорочувати тривалість уроків у школі та міняти місцями предмети в розкладі.

Скоротити урок до 35–40 хвилин замість традиційних 45 можна в тому випадку, якщо вчитель бачить, що діти втомилися, а зміна розкладу має сприяти засвоєнню найскладнішого матеріалу, пише "Судово-юридична газета" з посиланням на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка.

За його словами, головним завданням освітнього процесу є досягнення програмних результатів навчання та здобуття учнями необхідних знань, а не суворе дотримання тривалості уроку.

Те ж стосується й зміни місця розташування предметів, якщо це необхідно для того, щоб учні опрацьовували найскладніший матеріал тоді, коли їм легше зосередитися.

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Бутенко вважає, що такі кроки допоможуть ефективніше використовувати навчальний час і засвоїти матеріал.

За кілька днів до заяви міністра, а саме 18 вересня, на сайті Кабміну з’явилася петиція, мета якої — "зменшити кількість навчальних годин, щоб забезпечити дитині достатньо часу для сну, відпочинку, фізичної активності, позашкільного розвитку та спілкування з родиною, водночас зберігаючи якість і результативність освіти".

Серед іншого, у тексті міститься заклик встановити чіткі обмеження щодо обсягу домашніх завдань, зменшити бюрократичне навантаження на педагогів, розширити використання інтегрованих курсів тощо.

За чотири дні петиція зібрала лише 32 підписи з необхідних 25 тисяч.

Тим часом у 2026 році 48 590 учасників НМТ не набрали прохідний бал хоча б з одного предмета. Найбільше проблем виникло з математикою — тест не склали 39 888 осіб, або 12,1 % від загальної кількості тих, хто його складав.

А дослідження PISA за 2025 рік показало, що 46 % українських 15-річних дітей не мають базового рівня з математики, 45 % — з читання, а ще 35 % не досягають базового рівня з природничих дисциплін.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство освіти і науки України надало школам нові методичні рекомендації щодо організації навчання в умовах воєнного стану. Документ передбачає три основні моделі — очну, комбіновану та дистанційну, а також визначає, як школам діяти під час тривалих повітряних тривог, перебоїв з електроенергією та зв’язком.

Також повідомлялося про те, як щоденні тривоги змінюють українську школу.