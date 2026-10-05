Акцент на практику: в Україні зміниться підхід до професійної освіти

Кабінет міністрів України ухвалив пакет рішень щодо впровадження змін у професійній освіті.

Головне завдання — готувати кваліфікованих фахівців, яких справді потребують ринок праці та економіка країни, повідомив голова уряду Сергій Корецький.

Він наголосив, що затверджено новий стандарт професійної освіти.

"Не менше 40% навчальної програми присвячується практичній підготовці. Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більшу автономію у формуванні освітніх програм. Навчання буде інтегровано з європейською кредитною системою", — уточнив він.

З наступного року в Україні запрацює нова формула фінансування професійних коледжів.

За словами Корецького, кожна установа матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи.

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"Нова формула враховує попит на професії в галузі, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових коштів. Чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати навчальний заклад. Це рішення також є одним із показників співпраці зі Світовим банком", — пояснив прем’єр-міністр.

Крім того, студенти зможуть навчатися та проходити стажування безпосередньо у роботодавців, а викладачі — викладати та проходити стажування в навчальних закладах і на підприємствах.

На думку влади, такий підхід забезпечить більше практичного досвіду та безпосередньої співпраці професійних коледжів із роботодавцями.

Нагадаємо, через ситуацію з безпекою в Києві КНУ імені Шевченка переходить на дистанційне навчання.

Також повідомлялося, що уроки в школах можуть тривати по 35 хвилин.