Одесский журналист Бакаев объявил голодовку из-за увольнения из "Думской": что говорят в издании

Журналист рассказал, что в течение двух месяцев его материалы не публиковались, а затем ему сообщили о переводе на сдечную оплату. Дмитрий Бакаев заявил о несправедливом увольнении из "Думской", где проработал 10 лет.

"Сегодня я объявляю бессрочную голодовку. Я считаю, что со мной в "Думской" поступили несправедливо. Я проработал там десять лет. Я человек с инвалидностью. Меня оставили без постоянной работы во время войны. В стране, где журналисту всё труднее найти работу. Впереди зима. Впереди новые отключения электричества. А у меня осталось денег буквально на несколько дней обычной жизни", — написал Дмитрий Бакаев в Facebook.

Одесский журналист и руководитель общественной организации "Центр журналистского единства" отметил, что в течение последних двух месяцев его готовые материалы не принимали к публикации, а после этого ему предложили оплачивать только те тексты, которые редакция будет принимать. Бакаев называет это "фактическим увольнением" и считает, что после десяти лет работы с ним могли расстаться иначе.

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"Можно было сесть напротив и сказать: "Дима, мы изменились. Ты изменился. Мы больше не подходим друг другу. Спасибо за эти десять лет. Давай нормально расстанемся". Я бы понял", — сообщил Бакаев и отметил, что ему могли бы предложить компенсацию и отвечать на его письма, ведь он писал владельцу "Думской" Михаилу Шмушковичу и нардепу Алексею Гончаренко, который создал предшественника издания — сайт "Одесса-глас" и сотрудничал с этим медиахолдингом в Одессе через своего соратника Михаила Шмушковича. Однако, утверждает Бакаев, ответа на его обращение не последовало.

"Чего я хочу? Не мести. Я не хочу возвращаться в "Думскую". И я не ставлю цену своей жизни. Я не шантажирую политиков "Европейской солидарности". Я хочу двух вещей. Во-первых — извинений. Не: "Нам жаль, что Дмитрий так воспринял ситуацию". Это не извинение. Я хочу услышать: "Дмитрий, после десяти лет работы мы должны были расстаться с вами по-другому. Мы поступили неправильно. Простите", — написал Бакаев. Также он хочет символического взноса на счет "Центра журналистского единства", как говорит Бакаев, в помощь журналистам, которые остались без работы и оказались в беде.

"Я призываю всех одесских журналистов, которых выгоняли из редакций, — объединяться. Звоните. Пишите. Сумму пусть определяют сами", — заявил журналист.

Он также сообщил, что каждый день во время голодовки будет публиковать материалы, которые не вошли в издание "Думская", а также свои старые статьи.

Увольнение Дмитрия Бакаева — что говорят в "Думской"

Издание "Детектор медиа" обратилось за комментарием к владельцу "Думской" Михаилу Шмушковичу. Тот сообщил, что кадровые решения принимают не владельцы, а редакция.

Он назвал Бакаева талантливым журналистом, но отметил, что в последние годы его материалы требовали редакторской доработки. Шмушкович предположил, что объем работы в редакции увеличился, и редакторы не смогли больше выделять время на "переписывание материалов, пусть и, безусловно, с классными идеями".

Что касается требований Бакаева об извинениях и взносе на счет его общественной организации, Шмушкович заявил, что воспринимает эту ситуацию как "шантаж".

"Но он может поступать, как ему заблагорассудится. Моя совесть здесь абсолютно чиста", — сказал владелец "Думской".

Главный редактор "Думской" Юрий Басюк отметил, что решение об изменении условий сотрудничества с Бакаевым было принято, поскольку в последние несколько лет материалы журналиста "были неактуальны" для издания.

"Мы его очень любим. Он умеет писать. Есть темы, по которым он может писать. Он очень хорошо освещает социальные вопросы, рассказывает истории людей. Он суперспециализируется на гонзо-журналистике. Понятно, что это специфический стиль, а у нас социально-политическое издание, мы хотели делать другие материалы. И всё", — сказал Басюк.

Он отметил, что редакция планировала поручать Бакаеву темы, необходимые самому изданию. По словам Басюка, в августе он лично сообщил журналисту об изменении условий работы, однако Бакаев, по словам редактора, ответил, что воспринимает это как увольнение.

Уже после публикации поста Дмитрия Бакаева редакция решила полностью прекратить сотрудничество.

Издание "Думская" — что известно

"Думская" — один из основных информационных порталов юга Украины, созданный в 2008 году. Владельцем медиахолдинга является председатель фракции "Европейская солидарность" в Одесском областном совете Михаил Шмушкович.

Ранее ему также принадлежал канал "Думская.TV", но в феврале 2022 года новым бенефициарным владельцем стал основатель "Апостроф TV" Василий Филипчук. В сентябре 2023 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в реестр. ООО "ТРК "Моя Одесса" сменило логотип с "Думская.TV" на "Апостроф ТV".

Напомним, что тем временем партия "Европейская солидарность" заявила, что не поддерживает позицию народного депутата Алексея Гончаренко и поэтому не будет продолжать с ним "политический путь". Речь может идти об исключении народного депутата из фракции и партии.

Между тем 2 октября Алексей Гончаренко опубликовал скандальное заявление, в котором несколько раз повторил, что нужно договариваться с Путиным.