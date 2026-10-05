"Европейская солидарность" исключила Гончаренко из фракции: что известно

Партия "Европейская солидарность" заявила, что не поддерживает позицию народного депутата Алексея Гончаренко и поэтому не будет продолжать с ним "политический путь". Речь может идти об исключении народного депутата из фракции и партии. Гончаренко пока не комментировал решение политической силы.

Информация о возможном исключении Гончаренко из "Европейской солидарности" появилась в 21:59 5 октября, через три дня после его скандального заявления о капитуляции Украины перед требованиями Путина. В первую очередь политическая сила заявила, что допускает дискуссии внутри партии, но не в том случае, когда речь идет о "базовых ценностях и стратегическом курсе страны". Далее подчеркивается, что ценности "ЕС" — это армия, язык, церковь, а также курс на вступление в НАТО и ЕС. Также указано, что ценности не могут быть предметом торга с Россией, которая требует от них отказаться и принять капитуляцию. Поскольку Гончаренко высказался против этих тезисов, с ним не хотят дальше работать, хотя и не отрицают его прошлые заслуги, говорится в заявлении.

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"Публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины расходятся с позицией "Европейской Солидарности" и её идеологическими принципами. Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" — мы приняли решение, что теперь мы не можем продолжать совместный политический путь из-за идеологических разногласий", — написала политическая сила.

В заключительной части заявления "Европейская солидарность" обратилась к действующей власти и призвала "начать честный диалог с обществом о том, как она видит реалистичный путь к прекращению огня и справедливому миру".

"Мы готовы к этой дискуссии. Но наша исходная позиция остается неизменной: мир не может быть достигнут ценой отказа от того, ради чего и благодаря чему Украина выстояла в этой войне. Компромиссы могут стать частью пути к завершению войны", — говорится в заявлении "ЕС".

Скандал с Гончаренко — заявление партии "Европейская солидарность" от 5 октября 2026 года Фото: Скриншот

Скандал с Гончаренко — подробности

В Telegram-канале Гончаренко пока отсутствуют прямые комментарии относительно исключения из фракции "Европейская солидарность". Среди пяти сегодняшних постов (по состоянию на 22:36) — скриншоты дискуссии в Facebook о взглядах народного депутата в поддержку требований Путина и перечень из 50 пунктов, в котором политик перечислил свои действия в интересах Украины с 2014 года по настоящее время.

Между тем 2 октября Алексей Гончаренко опубликовал скандальное заявление, в котором высказался в поддержку РФ. Среди его тезисов — снятие санкций "в обмен на прекращение любых дальнобойных ударов, разблокирование Черного моря и ограничение боевых действий участком фронта на Донбассе". При этом политик несколько раз повторил, что нужно договариваться с Путиным, идти на уступки и соблюдать обещания. Благодаря таким действиям, по мнению политика, российский диктатор прекратит обстрелы и войну.

Напоминаем, что в сентябре народный депутат Гончаренко заявил, что обнаружил в своей машине подслушивающее устройство.