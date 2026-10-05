"Європейська солідарність" виключила Гончаренка з фракції: що відомо

Партія "Європейська солідарність" оголосила, що не підтримує позицію народного депутата Олексія Гончаренка і тому з ним не будуть продовжувати "політичний шлях". Може іти мова про виключення нардепа з фракції та партії. Гончаренко поки не коментував рішення політичної сили.

Інформація про можливе виключення Гончаренка з "Європейської солідарності" з'явилось о 21:59 5 жовтня, через три дні після його скандальної заяви про капітуляцію України на вимогах Путіна. Найперше політична сила заявила, що допускає дискусії всередині партії, але не у випадку, коли ідеться про "базові цінності та стратегічний курс країни". Далі наголошується, що цінності "ЄС" — це армія, мова, церква, і також курс на вступ у НАТО та ЄС. Також вказано, що цінності не можуть бути предметом торгу з Росією, яка вимагає від них відмовитись та прийняти капітуляцію. Оскільки Гончаренко висловився проти цих тез, то з ним не хочуть далі працювати, хоча і не відкидають минулих заслуг, ідеться у заяві.

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"Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією «Європейської Солідарності» та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція "Європейська Солідарність" — ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності", — написала політична сила.

Скандал з Гончаренком — заява партії "Європейська солідарність" 5 жовтня 2026 року Фото: Скриншот

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