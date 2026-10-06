Одеський журналіст Бакаєв оголосив голодування через звільнення з "Думської": що кажуть у виданні

Журналіст розповів, що протягом двох місяців його матеріали не публікували, а потім повідомили про переведення на відрядну оплату. Дмитро Бакаєв заявив про несправедливе звільнення з "Думської", де пропрацював 10 років.

"Сьогодні я оголошую безстрокове голодування. Я вважаю, що зі мною в "Думській" вчинили несправедливо. Я пропрацював там десять років. Я людина з інвалідністю. Мене залишили без постійної роботи під час війни. У країні, де журналісту дедалі важче знайти роботу. Попереду зима. Попереду нові блекаути. А в мене залишилося грошей буквально на кілька днів звичайного життя", — написав Дмитро Бакаєв у Facebook.

Одеський журналіст та керівник громадської організації "Центр журналістської єдності" зазначив, що протягом останніх двох місяців його готові матеріали не брали до публікації, а після цього йому запропонували оплачувати лише ті тексти, які редакція прийматиме. Бакаєв називає це "фактичним звільненням" і вважає, що після десяти років роботи з ним могли розійтися інакше.

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"Можна було сісти навпроти й сказати: "Дімо, ми змінилися. Ти змінився. Ми більше не підходимо одне одному. Дякуємо за ці десять років. Давай нормально розійдемося". Я б зрозумів", — повідомив Бакаєв та зазначив, що йому могли запропонувати компенсацію та відповідати на його листи, адже він писав власнику "Думської" Михайлу Шмушковичу та нардепу Олексію Гончаренку, який створив попередника видання — сайт "Одеса-глас" та співпрацював із цим медіахолдингом в Одесі через свого соратника Михайла Шмушковича. Однак, стверджує Бакаєв, відповіді на його звернення не було.

"Чого я хочу? Не помсти. Я не хочу повертатися до "Думської". І я не призначаю ціну своєму життю. Я не шантажую політиків "Європейської солідарності". Я хочу двох речей. Перше — вибачень. Не: "Нам шкода, що Дмитро так сприйняв ситуацію". Це не вибачення. Я хочу почути: "Дмитре, після десяти років роботи ми мали розійтися з вами інакше. Ми вчинили неправильно. Пробачте", — написав Бакаєв. Також він хоче символічного внеску на рахунок "Центру журналістської єдності", як каже Бакаєв, на допомогу журналістам, які залишилися без роботи й опинилися в біді.

"Я закликаю всіх одеських журналістів, яких виганяли з редакцій, — об'єднуватися. Телефонуйте. Пишіть. Суму нехай визначать самі", — заявив журналіст.

Він також повідомив, що щодня під час голодування публікуватиме матеріали, які не вийшли у видання "Думська" та свої старі історії.

Звільнення Дмитра Бакаєва — що кажуть у "Думській"

Видання "Детектор медіа" звернулось по коментарі до власника "Думської" Михайла Шмушковича. Той повідомив, що кадрові рішення ухвалюють не власники, а редакція.

Він назвав Бакаєва талановитим журналістом, але зазначив, що останні роки його матеріали потребували редакторського доопрацювання. Шмушкович припустив, що обсяг роботи в редакції збільшився, і редактори не змогли більше виділяти час на "переписування матеріалів, хоч і, безумовно, з класними ідеями".

Щодо вимог Бакаєва про вибачення та внесок на рахунок його громадської організації Шмушкович сказав, що сприймає ситуацію як "шантаж".

"Але він може діяти, як він хоче. Моя совість тут абсолютно чиста", — сказав власник "Думської".

Головний редактор "Думської" Юрій Басюк зазначив, що рішення про зміну умов співпраці з Бакаєвим ухвалили, оскільки останні кілька років матеріали журналіста "були неактуальні" для видання.

"Ми його дуже любимо. Він може писати. Є теми, за якими він може писати. Він дуже гарно робить соціалку, розповідає історії людей. Він суперспеціалізований на гонзо-журналістиці. Зрозуміло, що це специфічний стиль, а в нас соціально-політичне видання, ми хотіли інші матеріали робити. І все", — сказав Басюк.

Він зазначив, що редакція планувала давати Бакаєву теми, які потрібні самому виданню. За словами Басюка, у серпні він особисто повідомив журналісту про зміну умов роботи, однак Бакаєв, зі слів редактора, відповів, що сприймає це як звільнення.

Вже після публічного допису Дмитра Бакаєва редакція вирішила повністю припинити співпрацю.

Видання "Думська" — що відомо

"Думська" — один з основних інформаційних порталів півдня України, створений у 2008 році. Власником медіахолдингу є голова фракції "Європейська солідарність" в Одеській обласній раді Михайло Шмушкович.

Раніше йому також належав канал "Думская.TV", але в лютому 2022 року новим бенефіціарним власником став засновник "Апостроф TV" Василь Філіпчук. У вересні 2023 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла зміни до реєстру. ТОВ "ТРК "Моя Одеса" змінило логотип з "Думская.TV" на "Апостроф ТV".

Нагадаємо, тим часом партія "Європейська солідарність" оголосила, що не підтримує позицію народного депутата Олексія Гончаренка і тому з ним не будуть продовжувати "політичний шлях". Може іти мова про виключення нардепа з фракції та партії.

Тим часом 2 жовтня Олексій Гончаренко опублікував скандальну заяву у якій кілька разів повторив, що потрібно домовлятись з Путіним.