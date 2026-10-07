Могут ли украинские студенты выезжать за границу: кому из мужчин откажут

Украинские студенты-мужчины могут получить отсрочку от мобилизации, но выехать за границу могут только те, кому не исполнилось 23 года. А для научной деятельности необходимо иметь пакет документов.

О том, имеют ли право студенты зарубежных вузов выезжать за границу и какие условия действуют для будущих медиков, в интервью "Украинской правде" рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

Кто из студентов-мужчин может выехать за границу

Отсрочка от мобилизации предоставляется всем студентам дневной формы обучения, получающим последовательное образование. Однако отсрочка еще не дает автоматического права на выезд.

Согласно постановлению Кабмина, за границу могут выехать следующие категории мужчин:

в возрасте 18–22 лет;

люди с инвалидностью;

лица, сопровождающие человека с инвалидностью (в некоторых случаях);

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;

одинокие родители;

усыновители, опекуны, попечители;

родственники погибших или пропавших без вести на войне;

родственники Героев Украины за участие в Революции Достоинства;

зарезервированные работники (только при наличии подтверждающих документов).

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Эти правила распространяются и на студентов. Мужчины в возрасте до 23 лет могут свободно пересекать границу — для этого достаточно загранпаспорта и обновленного военно-учетного документа.

Однако 23-летний студент не может выехать за границу без дополнительного основания только на основании обучения в университете.

В то же время выезд за границу разрешен мужчинам в возрасте до 22 лет включительно. Например, студент может покинуть территорию Украины в возрасте 22 лет и 11 месяцев.

Могут ли мужчины уехать на учебу за границу

Студенты-мужчины могут поехать за границу на обучение или стажировку, если будут соответствовать ряду требований:

будут в возрасте от 18 до 22 лет и не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;

будут обучаться в высшем учебном заведении на дневной форме обучения;

будут получать образовательную степень бакалавра на 2 или 3 курсе или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления;

будут участниками программы академической мобильности на 1 семестр.

Фактически этот пакет документов нужен не для выезда за границу (ведь мужчины до 23 лет могут путешествовать только с паспортом и военным билетом), а для возможности обучения за границей. В рамках программы академической мобильности студенту будет гарантировано жилье и обучение в зарубежном учебном заведении.

Программа академической мобильности — это возможность для студентов пройти обучение или стажировку за рубежом, при этом сохранив свое место в украинском вузе.

Помимо паспорта и военного билета необходимо подготовить пакет документов:

электронный студенческий билет;

заверенную копию договора о приеме на программу академической мобильности;

приказ о командировке из украинского вуза.

Также необходима справка из университета о направлении студента на обучение за границу с указанием:

оснований сотрудничества двух вузов;

срока семестра;

информации об отсутствии неудовлетворительных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов за последние два семестра.

Из-за последнего условия студенты 1-го курса бакалавриата не могут выехать за границу по программе академической мобильности. Но поскольку первокурсникам, как правило, еще не исполнилось 23 года, выезд для них не запрещен.

Выезд за границу для студентов-медиков — что известно

Студенты-мужчины в возрасте до 23 лет, обучающиеся по медицинской или фармацевтической специальности, могут беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, поскольку они ещё не получили высшее образование, которое сделало бы их подлежащими призыву.

Они стоят на воинском учете, но могут выехать за границу при наличии загранпаспорта и действующего военного билета.

Выезд за границу студентов иностранных вузов

В настоящее время мужчинам-студентам иностранных вузов в возрасте старше 23 лет запрещено выезжать за границу.

Это касается даже тех ребят, которые поступили в зарубежный вуз до 23 лет, а затем вернулись в Украину, например, на каникулы. Если студенту исполнилось 23 года, он уже не сможет выехать и продолжить очное обучение в другой стране.

"Часто представители власти жалуются на то, что мужчины, которые в 22 года уехали в качестве студентов зарубежных вузов, не вернулись в Украину после достижения 23 лет. Ведь они понимают, что уже не смогут выехать из Украины только на основании статуса студента, даже если их обучение за рубежом будет продолжаться", — говорит Екатерина Анищенко.

В то же время для пересечения границы студентам иностранных вузов в возрасте до 23 лет необходимо подтверждение зачисления в университет, действующая студенческая виза или вид на жительство в стране прибытия.

Поездки за границу на образовательные семинары

На образовательные семинары, курсы или конференции за рубежом могут выехать только те студенты-мужчины, которым не исполнилось 23 лет.

При этом важно, чтобы студент:

не находился в розыске ТЦК;

прошел военно-медицинскую комиссию;

имел обновленный военно-учетный документ (ВОД);

имел заверенный документ от учебного заведения, разрешающий выезд за границу.

"Важно помнить, что пропуск за границу — это не обязанность пограничника, а его выбор. Поэтому окончательное решение о выезде будет принимать Государственная пограничная служба. Именно поэтому у нас так распространена практика обжалования отказов", – сообщила Анищенко.

Могут ли студенты и аспиранты выезжать за границу во время учебного процесса

Запрета на выезд студента за границу в течение учебного года нет. Пограничная служба проверяет у студента лишь наличие оснований для выезда из Украины.

Правила выезда за границу для аспирантов такие же, как и для студентов старше 23 лет: необходимо иметь дополнительное основание для пересечения границы (в том числе для образовательной деятельности) и обновленную визу. Также пограничники могут попросить предъявить обратные билеты.

Напомним, что "Фокус" рассказывал о том, могут ли призвать студента, если он взял академический отпуск.

Также стало известно о заявлении министра обороны Украины Евгения Хмары, который считает, что Украине следует пересмотреть нынешнюю логику мобилизации.