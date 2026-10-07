Чи можуть українські студенти виїжджати за кордон: кому з чоловіків відмовлять

Українські студенти-чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації, але виїхати за кордон можуть лише ті, кому не виповнилося 23 роки. А задля наукової діяльності, треба мати пакет документів.

Про те, чи мають право студенти іноземних вишів виїжджати за кордон, та які умови для майбутніх медиків, в інтерв'ю "Українській правді" розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

Хто зі студентів-чоловіків може виїхати за кордон

Відстрочка від мобілізації надається усім студентам денної форми, які здобувають послідовний рівень освіти. Втім, відстрочка ще не дає автоматичного права на виїзд.

За постановою Кабміну, за кордон можуть виїхати такі категорії чоловіків:

віком 18-22 роки;

люди з інвалідністю;

особи, які супроводжують людину з інвалідністю (у деяких випадках);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

батьки-одинаки;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники;

родичі загиблих чи зниклих безвісти на війні;

родичі Героїв України за участь у Революції Гідності;

заброньовані працівники (лише за наявності підтверджувальних документів).

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Ці правила поширюються і на студентів. Чоловіки до 23 років можуть вільно перетинати кордон для цього достатньо закордонного паспорта та оновленого військово-облікового документа.

Але 23-річний студент не може виїхати за кордон без додаткової підстави лише через навчання в університеті.

Водночас виїзд за кордон дозволений чоловікам віком до 22 років включно. Наприклад, студент може покинути територію України у віці 22 років і 11 місяців.

Чи можуть чоловіки виїхати на навчання за кордон

Студенти-чоловіки можуть поїхати за кордон на навчання або стажування, якщо відповідатимуть низці вимог:

матимуть вік від 18 до 22 років та не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

навчатимуться у закладі вищої освіти на денній формі;

здобуватимуть освітній ступінь бакалавра 2 або 3 курсу чи магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування;

будуть учасниками програми академічної мобільності на 1 семестр.

Фактично, цей пакет документів потрібен не для виїзду за кордон, (адже чоловіки до 23-х років можуть подорожувати лише з паспортом та військовим квитком), а для можливості навчання за кордоном. За програмою академічної мобільності студент матиме гарантоване житло та навчання в закордонному закладі освіти.

Програма академічної мобільності – це можливість для студентів пройти навчання або стажування за кордоном, при цьому зберігаючи своє місце в українському виші.

Окрім паспорта та військового квитка, необхідно оформити пакет документів:

електронний студентський квиток;

засвідчену копію договору про прийняття на програму академічної мобільності;

наказ на відрядження з українського вишу.

Також необхідна довідка від університету про направлення студента на навчання за кордон із зазначенням:

підстав співробітництва двох вишів;

строку семестру;

інформації про відсутність негативних оцінок та фактів перескладання заліків та іспитів за останні два семестри.

Через останню умову студенти 1-го курсу бакалаврату не можуть поїхати за кордон за програмою академічної мобільності. Але оскільки першокурсникам зазвичай немає 23 років, виїзд для них не заборонений.

Виїзд за кордон для студентів-медиків — що відомо

Студенти-чоловіки віком до 23 років, які навчаються на медичній або фармацевтичній спеціальності, можуть безперешкодно перетинати державний кордон України, тому що вони ще не здобули вищу освіту, яка б робила їх військовозобов'язаними.

Вони перебувають на військовому обліку, але можуть поїхати за кордон при наявності закордонного паспорту та чинного військового квитка.

Виїзд за кордон студентів іноземних вишів

Наразі чоловікам-студентам іноземних вишів віком понад 23 роки заборонено виїжджати за кордон.

Це стосується навіть тих хлопців, які вступили до іноземного вишу до 23 років, а потім повернулися в Україну, наприклад, на канікули. Якщо студенту виповнилося 23 – він уже не зможе виїхати та продовжити очне навчання в іншій країні.

"Часто представники влади скаржаться на те, що чоловіки, які в 22 роки виїхали як студенти іноземних вишів, не повернулися до України після досягнення 23 років. Адже вони розуміють, що уже не зможуть виїхати з України лише на підставі статусу студента, навіть якщо їхнє навчання за кордоном триватиме", – говорить Катерина Аніщенко.

Водночас для перетину кордону студентами іноземних вишів до 23 років необхідне підтвердження зарахування до університету, чинна студентська віза або дозвіл на проживання в країні прибуття.

Виїзд за кордон на освітні семінари

На освітні семінари, курси чи конференції за кордоном можуть виїхати лише ті студенти-чоловіки, яким не виповнилося 23 років.

При цьому важливо, щоб студент:

не був у розшуку ТЦК;

пройшов військово-лікарську комісію;

мав оновлений військово-обліковий документ (ВОД);

мав завірений документ від закладу освіти, який дозволяє виїзд за кордон.

"Важливо пам'ятати, що пропуск за кордон – це не обов'язок прикордонника, а його вибір. Тому остаточне рішення щодо виїзду ухвалюватиме Державна прикордонна служба. Саме тому у нас така поширена практика оскарження відмов", – повідомила Аніщенко.

Чи можуть студенти та аспіранти виїжджати за кордон під час навчального процесу

Заборони на виїзд студента за кордон під час навчального року немає. Прикордонна служба перевіряє у студента лише наявність підстави для виїзду з України.

Правила для виїзду за кордон для аспірантів такі ж, як і для студентів старших за 23 роки: треба мати додаткову підставу для перетину кордону (зокрема й для освітньої діяльності) та оновлений ВОД. Також прикордонники можуть попросити показати зворотні квитки.

Нагадаємо, Фокус розповідав, чи можуть мобілізувати студента, якщо він взяв академвідпустку.

Також стало відомо про заяву міністра оборони України Євгенія Хмари, який вважає, що Україні варто переглянути нинішню логіку мобілізації.