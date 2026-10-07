Задержание на протестах на Теремках: суд вынес решение в отношении активиста-ветерана Дмитришина

Суд назначил ветерану и активисту Любомиру Дмитришину ночной домашний арест сроком на два месяца — до 5 декабря. Он участвовал в акциях против вырубки деревьев на Теремках и называет подозрение надуманным.

Суд вынес решение в отношении ветерана и активиста Любомира Дмитришина. Мужчину задержали во время протестов против вырубки деревьев для строительства теплотрассы на Теремках. Ему назначили ночной домашний арест. Об этом сообщила корреспондентка hromadske.

Ограничения будут действовать два месяца — до 5 декабря. Защита уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

Дмитришин считает меру пресечения несоразмерной инкриминируемому правонарушению, а само дело — возможным политическим преследованием.

Любомир Дмитришин подчеркнул, что предъявленное ему подозрение является надуманным: на заседании, по его словам, не прозвучало ни одного весомого аргумента в пользу версии о якобы совершенных им хулиганских действиях. Более того, активист усматривает в этом деле признаки политического преследования, ведь строительные работы на Теремках до сих пор продолжаются, а он, как представитель гражданского общества, призвал их остановить, наладить надлежащую коммуникацию с общественностью и вернуться к проекту, который предусматривал прокладку теплотрассы через улицу Теремковскую и не требовал вырубки второй части лесополосы.

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По словам Дмитришина, к активистам не только не прислушались — вместо этого начались преследования наиболее активных представителей гражданского общества. Защиту ветерана ведет адвокат юридической компании "Миллер" Илья Воробьев — именно он заявил о намерении обжаловать постановление.

У здания суда собрались несколько десятков человек — участники акций на Теремках и другие активисты. Когда Дмитришин вышел из зала, его встретили аплодисментами.

Протесты на Теремках

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали ветерана Любомира Дмитришина и активиста Михаила Денисенко — оба участвовали в акции против вырубки более 600 деревьев для строительства теплотрассы на Теремках. После протеста к Дмитришину пришли с обысками в рамках возбужденного уголовного дела, а 6 октября юридическая компания "Миллер" сообщила о задержании 24-летнего активиста.

Защитники заявили о ряде процессуальных нарушений: задержание без объяснения оснований, необоснованное применение силы, отсутствие документов о полномочиях следователей, ошибки в адресах и фамилии в постановлении об обыске, а также изъятие телефона и ноутбука, принадлежащих супруге ветерана. Адвокаты подали в суд заявление о проверке законности задержания, подчеркнув: участие в протесте не освобождает от ответственности, но следственные действия должны соответствовать закону.

Кроме того, мы писали, что на Теремках проходили два параллельных митинга с противоположными требованиями: одни жители хотят, чтобы зимой в квартирах было тепло, другие настаивают на альтернативном маршруте строительства, который позволит сохранить сотни деревьев.