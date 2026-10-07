Затримання на протестах на Теремках: суд ухвалив рішення щодо активіста ветерана Дмитришина

Суд обрав ветеранові та активісту Любомиру Дмитришину нічний домашній арешт на два місяці – до 5 грудня. Він брав участь в акціях проти зрізання дерев на Теремках і називає підозру надуманою.

Суд ухвалив рішення щодо ветерана та активіста Любомира Дмитришина. Чоловіка затримали на протестах проти вирубки дерев задля будівництва теплотраси на Теремках. Йому призначили нічний домашній арешт. Про це повідомила кореспондентка hromadske.

Обмеження діятимуть два місяці – до 5 грудня. Захист уже заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

Дмитришин вважає запобіжний захід непропорційним інкримінованому правопорушенню, а саму справу – можливим політичним переслідуванням.

Любомир Дмитришин наголосив, що інкримінована йому підозра є надуманою: на засіданні, за його словами, не прозвучало жодного вагомого аргументу на користь версії про нібито вчинені ним хуліганські дії. Ба більше, активіст вбачає в справі ознаки політичного переслідування, адже будівельні роботи на Теремках досі тривають, а він як представник громадянського суспільства закликав їх зупинити, налагодити належну комунікацію з громадою та повернутися до проєкту, що передбачав прокладання теплотраси через вулицю Теремківську й не потребував вирубки другої частини лісосмуги.

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За словами Дмитришина, до активістів не лише не дослухалися – натомість почалися переслідування найбільш активних представників громадянського суспільства. Захист ветерана веде адвокат юридичної компанії "Міллер" Ілля Воробйов – саме він заявив про намір оскаржити ухвалу.

Біля будівлі суду зібралися кілька десятків людей – учасники акцій на Теремках та інші активісти. Коли Дмитришин вийшов із зали, його зустріли оплесками.

Протести на Теремках

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали ветерана Любомира Дмитришина та активіста Михайла Денисенка – обидва брали участь в акції проти вирубки понад 600 дерев заради будівництва теплотраси на Теремках. Після протесту до Дмитришина прийшли з обшуками в межах відкритого кримінального провадження, а 6 жовтня юридична компанія "Міллер" повідомила про затримання 24-річного активіста.

Захисники заявили про низку процесуальних порушень: затримання без пояснення підстав, безпідставне застосування сили, відсутність документів про повноваження слідчих, помилки в адресах і прізвищі в ухвалі про обшук, а також вилучення телефона й ноутбука, що належать дружині ветерана. Адвокати подали до суду заяву про перевірку законності затримання, наголосивши: участь у протесті не звільняє від відповідальності, але слідчі дії мають відповідати закону.

Крім того, ми писали, що на Теремках відбувались два паралельні мітинги з протилежними вимогами: одні мешканці хочуть тепла у квартирах узимку, інші наполягають на альтернативному маршруті будівництва, який збереже сотні дерев.