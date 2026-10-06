У Києві затримали двох учасників протесту на Теремках: ще троє не виходять на зв'язок

У Києві правоохоронці затримали активіста і ветерана Любомира Дмитришина і активіста Михайла Денисенка. Обидвоє чоловіків брали участь в акції протесту проти вирубки понад 600 дерев для будівництва теплотраси на Теремках.

Після участі у протесті правоохоронці прийшли до Любомира Дмитришина з обшуками у межах кримінального провадження, відкритого після акції. У підсумку 24-річного активіста затримали, повідомили 6 жовтня в юридичній компанії "Міллер".

Адвокати Дмитришина заявили, що під час затримання та обшуку слідчі вчинили низку процесуальних правопорушень. Зокрема йдеться про:

затримання без роз'яснення причин, у зв'язку із чим воно відбувається та за якою підставою;

безпідставне застосування фізичної сили під час обшуків;

слідчий та оперативні працівники нібито не надали жодного документа, який би підтверджував їхні повноваження на проведення цього обшуку. Також в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку були виявлені помилки в адресах та прізвищі ветерана;

безпідставне вилучення мобільного телефона та ноутбука, що належать дружині Дмитришина.

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Адвокати також повідомили, що вже подали заяву до суду щодо перевірки законності затримання активіста. Захисники ветерана наголосили, що участь у протесті не звільняє його від відповідальності за можливе правопорушення, однак слідчі дії мають відбуватися відповідно до чинного законодавства.

Активіста Любомира Дмитришина затримали після протесту на Теремках Фото: Facebook

У Головному управлінні Національної поліції Києва розповіли, що 24-річного активіста підозрюють у хуліганстві. Слідство повідомило, що під час мирної акції протесту на Теремках окремі учасники використовували піротехнічні засоби, штовхали правоохоронців та застосовували до них фізичну силу, внаслідок чого постраждала поліцейська.

Правоохоронці також заявили, що затриманий організував та координував дії учасників у ході конфлікту з поліцією. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України.

У Києві також затримали активіста Михайла Денисенка

Увечері 6 жовтня стало відомо про затримання ще одного учасника протесту на Теремках. Активіст Дмитро Перов з посиланням на ГО "Гетьманський гарнізон" повідомив на своїй сторінці у Facebook, що йдеться про Михайла Денисенка.

"На відміну від Любомира Дмитришина, Денисенка затримали просто на вулиці без пояснень та предʼявлення конкретних звинувачень", — заявив Перов.

У Києві повідомили про затримання активіста Михайла Денисенка Фото: Facebook

Також активіст повідомив, що ще з трьома учасниками протесту на Теремках станом на вечір вівторка не вдається вийти на зв'язок.

Протести на Теремках — останні новини

27 вересня кияни знову виходили на мітинги через будівництво теплотраси на Теремках. Відбулися два паралельні мітинги, на яких одні люди виступали за будівництво теплотраси, щоб мати тепло в оселях взимку, а інші — за пошук альтернативного маршруту, щоб вберегти зелену зону.

24 вересня одна з учасниць акції протесту травмувала руку. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що звернувся до поліції з вимогою надати правову оцінку діям працівників "Муніципальної охорони".

Раніше у КМДА заявили, що знайшли спосіб врятувати 160 дерев на Теремках. План передбачав збереження насаджень, однак частину все одно довелося б видалити. Попри це, за деякий час на Теремках відновили будівництво тепломережі.