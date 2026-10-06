В Киеве задержали двух участников протеста на Теремках: еще трое не выходят на связь

В Киеве правоохранители задержали активиста и ветерана Любомира Дмитришина и активиста Михаила Денисенко. Оба мужчины участвовали в акции протеста против вырубки более 600 деревьев для строительства теплотрассы на Теремках.

После участия в протесте сотрудники правоохранительных органов прибыли к Любомиру Дмитришину с обысками в рамках уголовного дела, возбужденного после акции. В результате 24-летнего активиста задержали, сообщили 6 октября в юридической компании "Миллер".

Адвокаты Дмитришина заявили, что во время задержания и обыска следователи допустили ряд процессуальных нарушений. В частности, речь идет о:

задержание без разъяснения причин, в связи с чем оно происходит и на каком основании;

безосновательное применение физической силы во время обысков;

следователь и оперативные сотрудники якобы не предоставили ни одного документа, подтверждающего их полномочия на проведение данного обыска. Также в постановлении о разрешении на проведение обыска были обнаружены ошибки в адресах и фамилии ветерана;

безосновательное изъятие мобильного телефона и ноутбука, принадлежащих супруге Дмитришина.

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Адвокаты также сообщили, что уже подали в суд ходатайство о проверке законности задержания активиста. Защитники ветерана подчеркнули, что участие в протесте не освобождает его от ответственности за возможное правонарушение, однако следственные действия должны проводиться в соответствии с действующим законодательством.

Активиста Любомира Дмитришина задержали после протеста на Теремках Фото: Facebook

В Главном управлении Национальной полиции Киева сообщили, что 24-летнего активиста подозревают в хулиганстве. Следствие сообщило, что во время мирной акции протеста на Теремках отдельные участники использовали пиротехнические средства, толкали правоохранителей и применяли к ним физическую силу, в результате чего пострадала полицейская.

Правоохранители также заявили, что задержанный организовал и координировал действия участников в ходе конфликта с полицией. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

В Киеве также задержали активиста Михаила Денисенко

Вечером 6 октября стало известно о задержании еще одного участника протеста на Теремках. Активист Дмитрий Перов со ссылкой на общественную организацию "Гетманский гарнизон" сообщил на своей странице в Facebook, что речь идет о Михаиле Денисенко.

"В отличие от Любомира Дмитришина, Денисенко задержали прямо на улице без объяснений и предъявления конкретных обвинений", — заявил Перов.

В Киеве сообщили о задержании активиста Михаила Денисенко Фото: Facebook

Кроме того, активист сообщил, что по состоянию на вечер вторника не удается связаться ещё с тремя участниками протеста на Теремках.

Протесты на Теремках — последние новости

27 сентября киевляне вновь вышли на митинги из-за строительства теплотрассы на Теремках. Состоялись два параллельных митинга, на которых одни люди выступали за строительство теплотрассы, чтобы зимой в домах было тепло, а другие — за поиск альтернативного маршрута, чтобы сохранить зеленую зону.

24 сентября одна из участниц акции протеста получила травму руки. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обратился в полицию с требованием дать правовую оценку действиям сотрудников "Муниципальной охраны".

Ранее в КГГА заявили, что нашли способ спасти 160 деревьев на Теремках. План предусматривал сохранение насаждений, однако часть из них всё равно пришлось бы удалить. Несмотря на это, спустя некоторое время на Теремках возобновили строительство теплосети.