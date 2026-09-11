Часть все равно срубят: в КГГА заявили, что нашли способ спасти 160 деревьев на Теремках

КГГА представила оптимизированный план строительства тепловой сети в районе Теремки в Киеве, который предусматривает сохранение около 160 деревьев. Убрать планируется около 10 деревьев, а часть деревьев — лишь подрезать.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В течение последнего месяца городские власти совместно с учеными, отраслевыми экспертами и представителями общественности проработали различные варианты прокладки теплосети. В результате была разработана схема, которая, по данным КГГА, позволит сохранить около 160 деревьев.

В администрации утверждают, что предложенные изменения не противоречат действующим правовым, строительным, техническим и технологическим нормам. Кроме того, они учитывают требования к строительству источников резервного питания и сжатые сроки подготовки к зиме.

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По словам экспертов, полноценной и реалистичной альтернативы действующему проекту нет из-за крайне сжатых сроков подготовки к отопительному сезону. Ранее, в начале августа, на Теремках уже срубили сотни деревьев.

Что происходит вокруг строительства теплотрассы на Теремках

7 августа hromadske сообщило, что на Теремках в Киеве уже третий день подряд местные жители выходят на митинги из-за работ строителей. Люди выступили против вырубки и спиливания деревьев в зеленой зоне и защищают Теремковский парк, через который планируется проложить теплотрассу. Она должна обеспечивать зимой теплом 280 домов. В то же время власти заявляли, что на месте срубленных деревьев высадят новые. К протестам и защите парка также присоединились общественные активисты, правозащитники, военные и депутаты.

"Фокус" собрал всю информацию о скандале вокруг строительства теплотрассы на Теремках.