Частину все одно зрубають: в КМДА заявили, що знайшли спосіб врятувати 160 дерев на Теремках

КМДА представила оптимізований план будівництва тепломережі на Теремках у Києві, який передбачає збереження близько 160 дерев. Видалити планують близько 10 насаджень, а частину дерев — лише кронувати.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Протягом останнього місяця місто спільно з науковцями, галузевими експертами та представниками громадськості опрацювало різні варіанти прокладання тепломережі. У результаті сформували схему, яка, за даними КМДА, дасть змогу зберегти близько 160 дерев.

В адміністрації стверджують, що запропоновані зміни не суперечать чинним правовим, будівельним, технічним і технологічним нормам. Також вони враховують вимоги до будівництва джерел резервного живлення та стислі терміни підготовки до зими.

За словами експертів, повноцінної та реалістичної альтернативи чинному проєкту немає через дуже стислі терміни підготовки до опалювального сезону. Раніше, на початку серпня, на Теремках уже зрубали сотні дерев.

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Що відбувається довкола будівництва теплотраси на Теремках

7 серпня hromadske повідомило, що на Теремках у Києві вже третій день поспіль місцеві жителі виходять на мітинги через роботи будівельників. Люди виступили проти вирубування та спилювання дерев у зеленій зоні і захищають теремківський парк, через який планують прокласти теплотрасу. Вона має забезпечувати взимку тепло для 280 будинків. Водночас влада заявляла, що на місці зрубаних дерев висадять нові. До протестів і захисту парку також долучилися громадські активісти, правозахисники, військові та депутати.

Фокус зібрав усю інформацію про скандал навколо будівництва теплотраси на Теремках.