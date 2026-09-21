Более 600 деревьев под угрозой: в Киеве возобновили строительство теплосети на Теремках (фото)

В районе Теремки в Киеве вновь приступили к прокладке теплотрассы, работы по которой были приостановлены после протестов против вырубки деревьев. На этот раз строительную технику охраняют более 50 сотрудников правоохранительных органов, а на месте происходят споры между противниками и сторонниками строительства.

В столичном районе Теремки возобновили прокладку теплотрассы. Работы были приостановлены после того, как активисты пожаловались на незаконную вырубку. В августе здесь срубили сотни деревьев. Об этом сообщают корреспонденты "hromadske" и "Интерфакс-Украина".

По данным hromadske, на место прибыли как минимум три автобуса. Среди присутствующих не только противники строительства, но и те, кто поддерживает вырубку деревьев, поэтому между двумя лагерями разгораются споры. Сторонники теплосети напоминают, что прошлой зимой в их доме не было тепла, и рассчитывают, что новая трасса решит эту проблему.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в свою очередь, сообщает, что в понедельник утром к парку подъехали десять автобусов с полицией, а на саму территорию никого не пускают. Поблизости были замечены автозаки, а выходы из жилых комплексов правоохранители заблокировали.

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Ветеран и общественный активист Олег Симороз написал в Facebook, что полиция прибыла ещё в 05:30:

"Подъехали полицейские автобусы, они перекрывают жителям любой доступ к их жизненному пространству, говорят, что будут возводить забор".

Местные жители и группы в соцсетях сообщают, что ограждение уже устанавливают. Помимо примерно 50 сотрудников правоохранительных органов, на месте находятся неизвестные в гражданской одежде. Поступают также сообщения о том, что вырубка деревьев возобновилась.

Местная жительница Наталья, протестующая против работ, отметила, что столько полицейских здесь ещё не видели за всё время строительства. По её мнению, забор ставят для того, чтобы активисты не смогли проникнуть на строительную площадку. Протестующие также подозревают, что технику включают, чтобы заглушить их крики.

Скандал из-за строительства теплотрассы на Теремках. Фото: hromadske

Зачем городу резервная теплосеть

Конфликт на Теремках разгорелся вокруг строительства резервной теплосети. В случае аварийной остановки ТЭЦ-5 она должна обеспечить теплом 183 жилых дома, три медицинских учреждения, а также 18 школ и детских садов. Как сообщалось, в пределах строительного коридора город планировал удалить 662 дерева, 56 из которых будут пересажены, а также 70 кустов, 16 из которых также будут пересажены.

Трасса проходит через защитную лесополосу, которая появилась задолго до застройки микрорайона и которую в свое время специально сохранили в качестве рекреационной зоны. Под вырубку попали десятки дубов возрастом от 60 до 120 лет, более сотни ясеней, а также десятки груш, яблонь, акаций, кленов, лип, грабов, тополей, ив, каштанов и других деревьев. Часть из них уже уничтожили. В КГГА уверяют, что работы ведут после обследования насаждений и получения всех согласований, а после завершения строительства территорию благоустроят и высадят новые деревья и кусты.

Напомним, КГГА представила оптимизированный план прокладки теплосети на Теремках, благодаря которому удастся сохранить около 160 деревьев. Убрать планируется примерно 10 деревьев, а часть деревьев будет лишь обрезана.

Кроме того, активисты, протестующие против вырубки на Теремках, требовали объяснить, куда вывозят срубленные деревья.