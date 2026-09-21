Понад 600 дерев під загрозою: у Києві відновили будівництво тепломережі на Теремках (фото)

На Теремках у Києві знову взялися за прокладання теплотраси, яке зупиняли після протестів через вирубку дерев. Цього разу будівельну техніку охороняють понад 50 правоохоронців, а на місці сперечаються противники й прихильники будівництва.

У районі в столиці Теремки відновили прокладання теплотраси. Роботи призупиняли після того, як активісти поскаржилися на незаконну вирубку. У серпні тут зрубали сотні дерев. Про це повідомляють кореспонденти "hromadske" та "Інтерфакс-Україна".

За даними hromadske, на локацію прибули щонайменше три автобуси. Серед присутніх не лише противники будівництва, а й ті, хто підтримує вирубку дерев, тож між двома таборами спалахують суперечки. Прихильники тепломережі нагадують, що минулої зими в їхньому будинку не було тепла, і розраховують, що нова траса розв'яже цю проблему.

Кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" своєю чергою повідомляє, що в понеділок зранку до парку під'їхали десять автобусів із поліцією, а на саму територію нікого не пускають. Поблизу помітили автозаки, а виходи з житлових комплексів правоохоронці заблокували.

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Ветеран і громадський активіст Олег Симороз написав у Facebook, що поліція з'явилася ще о 05:30:

"Нагнали автобуси поліції, вони блокують будь-який доступ громади до свого життєвого простору, кажуть, що будуть ставити паркан".

Місцеві мешканці та пабліки пишуть, що огорожу вже встановлюють. Окрім приблизно 50 правоохоронців, на місці перебувають невідомі в цивільному одязі. Надходять і повідомлення про те, що вирубку дерев відновили.

Місцева мешканка Наталія, яка протестує проти робіт, зауважила, що стільки поліціянтів тут ще не бачили за весь час будівництва. На її думку, паркан ставлять, аби активісти не могли дістатися до майданчика. Протестувальники також підозрюють, що техніку вмикають, щоб заглушити їхні вигуки.

Скандал через будівництво теплотраси на Теремках. Фото: hromadske

Навіщо місту резервна тепломережа

Конфлікт на Теремках розгорівся довкола будівництва резервної тепломережі. У разі аварійної зупинки ТЕЦ-5 вона має забезпечити теплом 183 житлові будинки, три медичні заклади, а також 18 шкіл і дитсадків. Як повідомлялося, у межах будівельного коридору місто планувало прибрати 662 дерева, 56 з яких пересадять, а також 70 кущів, 16 з них теж пересадять.

Траса пролягає через захисну лісосмугу, яка з'явилася задовго до забудови масиву і яку свого часу спеціально зберегли як рекреаційну зону. Під видалення потрапили десятки дубів віком від 60 до 120 років, понад сотня ясенів, а також десятки груш, яблунь, акацій, кленів, лип, грабів, тополь, верб, каштанів та інших дерев. Частину з них уже знищили. У КМДА запевняють, що роботи ведуть після обстеження насаджень і всіх погоджень, а після завершення будівництва територію впорядкують і висадять нові дерева та кущі.

Нагадаємо, КМДА презентувала оптимізований план прокладання тепломережі на Теремках, за яким вдасться зберегти близько 160 дерев. Прибрати планують приблизно 10 насаджень, а частину дерев лише кронуватимуть.

Також активісти, які протестують проти вирубки на Теремках, вимагали пояснити, куди вивозять зрубані дерева.