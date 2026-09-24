Участница протестов на Теремках травмировала руку: Кличко заявил, что обратился в полицию

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием дать правовую оценку действиям сотрудников "Муниципальной охраны" во время протеста на Теремках 22 сентября.

Об этом он сообщил в Telegram.

Кличко также поручил Департаменту муниципальной безопасности КГГА провести внутреннюю проверку в КО "Муниципальная охрана".

"Обратился в правоохранительные органы — в полицию — с просьбой дать правовую оценку событиям, произошедшим 22 сентября в Теремках. В частности, действиям сотрудников муниципальной охраны", — сообщил Кличко.

Пост Виталия Кличко Фото: Скриншот

Речь идет о событиях, связанных со строительством резервной тепловой сети, о котором писало местное издание Big Kyiv. 21 сентября, после примерно полуторамесячной паузы, работы возобновились, после чего местные жители вновь начали протестовать у строительной площадки.

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Часть киевлян выступает против работ и требует сохранить зеленую зону и изменить маршрут теплотрассы. Другие жители поддерживают строительство, поскольку прошлой зимой часть Теремков долгое время оставалась без отопления и воды.

22 сентября во время протеста одна из участниц получила травму руки. По данным полиции, ей на месте оказали первую домедицинскую помощь, после чего женщину осмотрели медики скорой помощи.

В полиции заявили, что их сотрудники находились возле строительной площадки для обеспечения общественного порядка и безопасности. Правоохранители отметили, что поблизости работала крупногабаритная техника, там были металлические конструкции и открытая траншея.

В связи с травмой, полученной женщиной, полиция внесла сведения в Единый реестр и проводит проверку. Кличко отдельно поручил проверить действия сотрудников "Муниципальной охраны".

Вырубка деревьев на Теремках: что известно

Конфликт в Теремках связан со строительством резервной тепловой сети. В случае аварийного прекращения работы ТЭЦ-5 тепловая сеть должна обеспечить отоплением 183 жилых дома, три медицинских учреждения и 18 школ и детских садов. Изначально в строительном коридоре планировалось удалить 662 дерева, 56 из которых должны были быть пересажены. Также речь шла об удалении 70 кустов, 16 из которых планировалось пересадить.

Теплотрассу прокладывают через защитную лесополосу, которая существовала ещё до появления жилого массива и была сохранена в качестве рекреационной территории. Под вырубку попали, в частности, десятки дубов возрастом 60–120 лет, более 100 ясеней, а также груши, яблони, акации, клёны, липы, грабы, тополя, ивы и каштаны. Часть деревьев уже вырубили. В КГГА отмечают, что перед началом работ насаждения обследовали и получили необходимые согласования. После завершения строительства территорию планируют благоустроить и высадить новые деревья и кустарники.

Впоследствии КГГА представила измененный план прокладки теплосети, благодаря которому планируется сохранить около 160 деревьев. Согласно новому варианту, планируется удалить около 10 деревьев, а часть деревьев просто подрежут.

В то же время активисты, выступающие против вырубки на Теремках, требовали предоставить информацию о том, куда вывозят деревья после вырубки.

Напомним, что после возобновления строительства теплосети на Теремках в Киеве вновь начались протесты из-за вырубки деревьев. На месте собрались противники и сторонники прокладки теплотрассы, а строительную технику охраняют правоохранители.