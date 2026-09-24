Учасниця протестів на Теремках травмувала руку: Кличко заявив, що звернувся до поліції

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою надати правову оцінку діям працівників "Муніципальної охорони" під час протесту на Теремках 22 вересня.

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко також доручив Департаменту муніципальної безпеки КМДА провести внутрішню перевірку в КО "Муніципальна охорона".

"Звернувся до правоохоронних органів — поліції, з тим, щоб вони надали правову оцінку подіям, які відбулися 22 вересня на Теремках. Зокрема, діям працівників Муніципальної охорони", — повідомив Кличко.

Пост Віталія Кличка Фото: Скриншот

Йдеться про події біля будівництва резервної тепломережі, про яке писало місцеве видання Big Kyiv. 21 вересня після приблизно півторамісячної паузи роботи відновилися, після чого місцеві мешканці знову почали протестувати біля будмайданчика.

Частина киян виступає проти робіт і вимагає зберегти зелену зону та змінити маршрут теплотраси. Інші мешканці підтримують будівництво, оскільки минулої зими частина Теремків тривалий час залишалася без опалення та води.

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22 вересня під час протесту одна з учасниць отримала травму руки. За даними поліції, їй на місці надали першу домедичну допомогу, після чого жінку оглянули медики швидкої допомоги.

У поліції заявили, що їхні працівники перебували біля будмайданчика для забезпечення громадського порядку та безпеки. Правоохоронці зазначили, що поблизу працювала великогабаритна техніка, були металеві конструкції та відкрита траншея.

За фактом травмування жінки поліція внесла відомості до Єдиного обліку та проводить перевірку. Кличко окремо доручив перевірити дії працівників "Муніципальної охорони".

Вирубка дерев на Теремках: що відомо

Конфлікт на Теремках пов’язаний із будівництвом резервної тепломережі. У разі аварійного припинення роботи ТЕЦ-5 теплова мережа має забезпечити опаленням 183 житлові будинки, три медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. Спочатку в будівельному коридорі планували прибрати 662 дерева, 56 із них мали пересадити. Також ішлося про видалення 70 кущів, 16 з яких планували пересадити.

Теплотрасу прокладають через захисну лісосмугу, що існувала ще до появи житлового масиву і була збережена як рекреаційна територія. Під видалення потрапляли, зокрема, десятки дубів віком 60–120 років, понад 100 ясенів, а також груші, яблуні, акації, клени, липи, граби, тополі, верби та каштани. Частину дерев уже вирубали. У КМДА зазначають, що перед роботами насадження обстежили та отримали необхідні погодження. Після завершення будівництва територію планують впорядкувати та висадити нові дерева й кущі.

Згодом КМДА представила змінений план прокладання тепломережі, завдяки якому планують зберегти близько 160 дерев. За новим варіантом видалити мають близько 10 насаджень, а частину дерев лише підріжуть.

Водночас активісти, які виступають проти вирубки на Теремках, вимагали надати інформацію про те, куди вивозять дерева після вирубки.

Нагадаємо, після відновлення будівництва тепломережі на Теремках у Києві знову почалися протести через вирубку дерев. На місці зібралися противники та прихильники прокладання теплотраси, а будівельну техніку охороняють правоохоронці.